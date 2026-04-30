Mieszkanie w nowym budynku Kingston Royale

Kingston Royale - Nowoczesny Rozwój Mieszkaniowy w Phnom Penh 🏙✨

Kingston Przewodniczący Royale to wielofunkcyjny projekt mieszkaniowy w Phnom Penh, oferujący niedrogie wejście na rynek nieruchomości z silnym potencjałem inwestycyjnym.

Rozwój znajduje się w pobliżu Hun Sen Boulevard (Highway No.1) - szybko rozwijający się obszar z doskonałą łączność i szybki dostęp do nowego międzynarodowego lotniska.

📅 Zakończenie: IV kwartał 2027 r.

🏡 Rodzaje własności

Projekt oferuje nowoczesne i funkcjonalne jednostki:

• 1- sypialnia: 43- 55 m2 (z 47 000 dolarów ze zniżką)

• 2- sypialnia: 65- 84,7 m2 (z 65 000 dolarów ze zniżką)

Wszystkie apartamenty są dostarczane:

✔ w pełni umeblowane

✔ z urządzeniami

✔ gotowe do życia lub wynajmu

🌴 Udogodnienia i udogodnienia

Kingston Przewodniczący Royale zapewnia pełną infrastrukturę stylu życia:

🏊 basen

sauna parowa

Obszar jogi

🏋️ centrum fitness

🌿 Ogród na dachu

🛒 supermarket

🚗 parking (samochody i motocykle)

🛡 Zabezpieczenie 24 / 7

🎁 Oferta specjalna

🔥 Pełne meble i wyposażenie Pakiet: Kingston

Obejmuje:

🛏 komplet mebli

🍳 wyposażenie kuchenne i urządzenia

📺 Elektronika (TV, lodówka, pralka, AC)

💡 oświetlenie i wystrój

📌 szacunkowa wartość: od 5000 dolarów

Jednostki są gotowe do wynajęcia natychmiast po przekazaniu.

💼 Najważniejsze punkty inwestycji

✔ przystępna cena wejścia

✔ typy jednostek wysokiego popytu (1BR & 2BR)

✔ duży potencjał wynajmu

✔ szybko rozwijająca się lokalizacja

💳 Plan płatności

• 30% zaliczki

• 36% raty w ciągu 36 miesięcy

• 34% po ukończeniu lub do 15-letniego finansowania (10%)

💰 Zniżki

• 30% DP → 13% zniżki

• 40% DP → 14% zniżki

• 100% płatności → do 20% zniżki

Dostępne elastyczne i możliwe do dostosowania opcje płatności.

Kingston Przewodniczący Royale oferuje doskonałą równowagę przystępności cenowej, produkt gotowy do użycia i silny potencjał inwestycyjny w Phnom Penh. ✨