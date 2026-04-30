Mieszkanie w nowym budynku Kingston Royale

Kingston Royale - Nowoczesny Rozwój Mieszkaniowy w Phnom Penh 🏙✨
Kingston Przewodniczący Royale to wielofunkcyjny projekt mieszkaniowy w Phnom Penh, oferujący niedrogie wejście na rynek nieruchomości z silnym potencjałem inwestycyjnym.
Rozwój znajduje się w pobliżu Hun Sen Boulevard (Highway No.1) - szybko rozwijający się obszar z doskonałą łączność i szybki dostęp do nowego międzynarodowego lotniska.
📅 Zakończenie: IV kwartał 2027 r.
🏡 Rodzaje własności
Projekt oferuje nowoczesne i funkcjonalne jednostki:
• 1- sypialnia: 43- 55 m2 (z 47 000 dolarów ze zniżką)
• 2- sypialnia: 65- 84,7 m2 (z 65 000 dolarów ze zniżką)
Wszystkie apartamenty są dostarczane:
✔ w pełni umeblowane
✔ z urządzeniami
✔ gotowe do życia lub wynajmu
🌴 Udogodnienia i udogodnienia
Kingston Przewodniczący Royale zapewnia pełną infrastrukturę stylu życia:
🏊 basen
sauna parowa
Obszar jogi
🏋️ centrum fitness
🌿 Ogród na dachu
🛒 supermarket
🚗 parking (samochody i motocykle)
🛡 Zabezpieczenie 24 / 7
🎁 Oferta specjalna
🔥 Pełne meble i wyposażenie Pakiet: Kingston
Obejmuje:
🛏 komplet mebli
🍳 wyposażenie kuchenne i urządzenia
📺 Elektronika (TV, lodówka, pralka, AC)
💡 oświetlenie i wystrój
📌 szacunkowa wartość: od 5000 dolarów
Jednostki są gotowe do wynajęcia natychmiast po przekazaniu.
💼 Najważniejsze punkty inwestycji
✔ przystępna cena wejścia
✔ typy jednostek wysokiego popytu (1BR & 2BR)
✔ duży potencjał wynajmu
✔ szybko rozwijająca się lokalizacja
💳 Plan płatności
• 30% zaliczki
• 36% raty w ciągu 36 miesięcy
• 34% po ukończeniu lub do 15-letniego finansowania (10%)
💰 Zniżki
• 30% DP → 13% zniżki
• 40% DP → 14% zniżki
• 100% płatności → do 20% zniżki
Dostępne elastyczne i możliwe do dostosowania opcje płatności.
Kingston Przewodniczący Royale oferuje doskonałą równowagę przystępności cenowej, produkt gotowy do użycia i silny potencjał inwestycyjny w Phnom Penh. ✨