Mieszkanie w nowym budynku Kingston Royale

Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
$47,000
ID: 35233
Data aktualizacji: 17.04.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Kambodża
  • Region / Państwo
    Phnom Penh
  • Miasteczko
    Khan Mean Chey
  • Wioska
    Sangkat Chak Angrae Leu
  • Adres
    Street 69BT

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    36

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Kingston Royale - Nowoczesny Rozwój Mieszkaniowy w Phnom Penh 🏙✨

Kingston Przewodniczący Royale to wielofunkcyjny projekt mieszkaniowy w Phnom Penh, oferujący niedrogie wejście na rynek nieruchomości z silnym potencjałem inwestycyjnym.

Rozwój znajduje się w pobliżu Hun Sen Boulevard (Highway No.1) - szybko rozwijający się obszar z doskonałą łączność i szybki dostęp do nowego międzynarodowego lotniska.

📅 Zakończenie: IV kwartał 2027 r.

🏡 Rodzaje własności

Projekt oferuje nowoczesne i funkcjonalne jednostki:

• 1- sypialnia: 43- 55 m2 (z 47 000 dolarów ze zniżką)
• 2- sypialnia: 65- 84,7 m2 (z 65 000 dolarów ze zniżką)

Wszystkie apartamenty są dostarczane:

✔ w pełni umeblowane
✔ z urządzeniami
✔ gotowe do życia lub wynajmu

🌴 Udogodnienia i udogodnienia

Kingston Przewodniczący Royale zapewnia pełną infrastrukturę stylu życia:

🏊 basen
sauna parowa
Obszar jogi
🏋️ centrum fitness
🌿 Ogród na dachu
🛒 supermarket
🚗 parking (samochody i motocykle)
🛡 Zabezpieczenie 24 / 7

🎁 Oferta specjalna

🔥 Pełne meble i wyposażenie Pakiet: Kingston

Obejmuje:

🛏 komplet mebli
🍳 wyposażenie kuchenne i urządzenia
📺 Elektronika (TV, lodówka, pralka, AC)
💡 oświetlenie i wystrój

📌 szacunkowa wartość: od 5000 dolarów

Jednostki są gotowe do wynajęcia natychmiast po przekazaniu.

💼 Najważniejsze punkty inwestycji

✔ przystępna cena wejścia
✔ typy jednostek wysokiego popytu (1BR & 2BR)
✔ duży potencjał wynajmu
✔ szybko rozwijająca się lokalizacja

💳 Plan płatności

• 30% zaliczki
• 36% raty w ciągu 36 miesięcy
• 34% po ukończeniu lub do 15-letniego finansowania (10%)

💰 Zniżki

• 30% DP → 13% zniżki
• 40% DP → 14% zniżki
• 100% płatności → do 20% zniżki

Dostępne elastyczne i możliwe do dostosowania opcje płatności.

Kingston Przewodniczący Royale oferuje doskonałą równowagę przystępności cenowej, produkt gotowy do użycia i silny potencjał inwestycyjny w Phnom Penh. ✨

Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża

