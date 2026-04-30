Kompleks mieszkalny Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.

Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 XI124; Phnom Penh XI124; Kambodża.

1 + 1 apartamenty w Time Square 9 (TS 9): od 88000 USD z 10% zniżką.

Time Square 9 (rezydencja Gatsby) w Phnom Penh: luksusowe apartamenty w stylu Great Gatsby - inwestycja w przyszłość!

Odkryj nową erę luksusu w stolicy Kambodży! W prestiżowej dzielnicy BKK1, sprzedaż mieszkań rozpoczęła się w drapaczu chmur Time Square 9 - projekt inspirowany estetyką Wielkiego Gatsby. Jest to dziewiąty projekt od lidera rynku Megakim World Corp., który ustali nowy standard życia w Phnom Penh.

Dlaczego Time Square 9 (TS 9) jest wyjątkową okazją?

Niezawodny programista: Megakim World Corp. Uznany za najlepszego dewelopera w Kambodży w 2024 roku.

Prestiżowy lokalizacja: BKK1 powiat - dyplomatyczny i biznesowy centrum Phnom Penh.

Zysk z inwestycji: oczekiwany zysk z wynajmu w wysokości 8- 10% rocznie.

Warunki przedsprzedaży: nieoprocentowane raty i atrakcyjne ceny początkowe.

Własność zagraniczna: Freehold (pełna własność) na podstawie tytułu warstw.

Idealna lokalizacja: wszystko jest blisko

Time Square 9 znajduje się na St. 278

BKK1 jest najbardziej prestiżową dzielnicą Phnom Penh, siedzibą:

Ambasady

Najlepsze restauracje i butiki

Szkoły międzynarodowe

Centra biznesowe

Unikalna koncepcja "Gatsby Era"

Projekt inspirowany jest estetyką powieści i filmu "Wielki Gatsby". Architektura Art Deco i wnętrza przeniosą Cię do luksusu i glamour lat 20.

Cechy projektu

Wysokość: 39 pięter

Liczba apartamentów: 600

Typ apartamentu: od 1 do 4 sypialni

Powierzchnia: 60 m2 do 190 m2

Początek budowy: Lato 2026

Data realizacji: Szacunkowy rok 2029

Luksusowa infrastruktura i usługi

Ciesz się życiem premium bez opuszczania kompleksu:

Dach: Panoramiczny basen i bar z widokiem na miasto

Wellness: Nowoczesne centrum fitness i spa

Dla całej rodziny: Place zabaw dla dzieci i obszary relaksu

Praca i zabawa: Przestrzeń współpracy i kino domowe

Serwis Premium: Profesjonalna firma zarządzająca pięciogwiazdkami

Warunki inwestycyjne (przedsprzedaż)

Nie przegap okazji do wejścia do projektu wczesnych etapów:

Cena: od 1500 USD za m2 przy starcie

Płatność w dół: 20%

Saldo jest płatne przez 4 lata w półrocznych ratach (6% salda)

Do kogo nadaje się Time Square 9 (TS 9)?

Inwestorzy: Wysokie dochody z wynajmu (8- 10% rocznie) i wzrost kapitalizacji do momentu dostawy

Przedsiębiorcy: Prestiżowe nieruchomości mieszkalne w pobliżu centrów biznesowych i szkół międzynarodowych

Planują relokację: Możliwość nabycia pełnego prawa własności (Freehold) i mieszkania w najbardziej prestiżowej dzielnicy Phnom Penh

Luksusowe miłośnicy: Atmosfera Gatsby, styl Art Deco i usługi premium.

Zarezerwuj mieszkanie na Time Square 9 (TS 9) teraz!

Liczba apartamentów jest ograniczona - najlepsze partie są najpierw pęknięte. Zostań właścicielem mieszkania Art Deco w sercu Phnom Penh!

Co dostajesz:

Inwestycje o wysokim dochodzie

Obudowa Premium od niezawodnego dewelopera

Lokalizacja w prestiżowej dzielnicy BKK1

Pięciogwiazdkowy hotel

Możliwość posiadania nieruchomości w Kambodży w całości

