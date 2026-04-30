  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Kompleks mieszkalny Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.

Phnom Penh, Kambodża
od
$88,000
BTC
1.0467425
ETH
54.8642487
USDT
87 004.2365131
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
9
Zostawić wniosek
ID: 35235
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 18.04.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Kambodża
  • Region / Państwo
    Phnom Penh

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 XI124; Phnom Penh XI124; Kambodża.

1 + 1 apartamenty w Time Square 9 (TS 9): od 88000 USD z 10% zniżką.

Time Square 9 (rezydencja Gatsby) w Phnom Penh: luksusowe apartamenty w stylu Great Gatsby - inwestycja w przyszłość!

Odkryj nową erę luksusu w stolicy Kambodży! W prestiżowej dzielnicy BKK1, sprzedaż mieszkań rozpoczęła się w drapaczu chmur Time Square 9 - projekt inspirowany estetyką Wielkiego Gatsby. Jest to dziewiąty projekt od lidera rynku Megakim World Corp., który ustali nowy standard życia w Phnom Penh.

Dlaczego Time Square 9 (TS 9) jest wyjątkową okazją?

Niezawodny programista: Megakim World Corp. Uznany za najlepszego dewelopera w Kambodży w 2024 roku.
Prestiżowy lokalizacja: BKK1 powiat - dyplomatyczny i biznesowy centrum Phnom Penh.
Zysk z inwestycji: oczekiwany zysk z wynajmu w wysokości 8- 10% rocznie.
Warunki przedsprzedaży: nieoprocentowane raty i atrakcyjne ceny początkowe.
Własność zagraniczna: Freehold (pełna własność) na podstawie tytułu warstw.

Idealna lokalizacja: wszystko jest blisko

Time Square 9 znajduje się na St. 278

BKK1 jest najbardziej prestiżową dzielnicą Phnom Penh, siedzibą:

  • Ambasady
  • Najlepsze restauracje i butiki
  • Szkoły międzynarodowe
  • Centra biznesowe

Unikalna koncepcja "Gatsby Era"

Projekt inspirowany jest estetyką powieści i filmu "Wielki Gatsby". Architektura Art Deco i wnętrza przeniosą Cię do luksusu i glamour lat 20.

Cechy projektu

  • Wysokość: 39 pięter
  • Liczba apartamentów: 600
  • Typ apartamentu: od 1 do 4 sypialni
  • Powierzchnia: 60 m2 do 190 m2
  • Początek budowy: Lato 2026
  • Data realizacji: Szacunkowy rok 2029

Luksusowa infrastruktura i usługi

Ciesz się życiem premium bez opuszczania kompleksu:

  • Dach: Panoramiczny basen i bar z widokiem na miasto
  • Wellness: Nowoczesne centrum fitness i spa
  • Dla całej rodziny: Place zabaw dla dzieci i obszary relaksu
  • Praca i zabawa: Przestrzeń współpracy i kino domowe
  • Serwis Premium: Profesjonalna firma zarządzająca pięciogwiazdkami

Warunki inwestycyjne (przedsprzedaż)

Nie przegap okazji do wejścia do projektu wczesnych etapów:

  • Cena: od 1500 USD za m2 przy starcie
  • Płatność w dół: 20%
  • Saldo jest płatne przez 4 lata w półrocznych ratach (6% salda)

Do kogo nadaje się Time Square 9 (TS 9)?

  • Inwestorzy: Wysokie dochody z wynajmu (8- 10% rocznie) i wzrost kapitalizacji do momentu dostawy
  • Przedsiębiorcy: Prestiżowe nieruchomości mieszkalne w pobliżu centrów biznesowych i szkół międzynarodowych
  • Planują relokację: Możliwość nabycia pełnego prawa własności (Freehold) i mieszkania w najbardziej prestiżowej dzielnicy Phnom Penh
  • Luksusowe miłośnicy: Atmosfera Gatsby, styl Art Deco i usługi premium.

Zarezerwuj mieszkanie na Time Square 9 (TS 9) teraz!

Liczba apartamentów jest ograniczona - najlepsze partie są najpierw pęknięte. Zostań właścicielem mieszkania Art Deco w sercu Phnom Penh!

Co dostajesz:

  • Inwestycje o wysokim dochodzie
  • Obudowa Premium od niezawodnego dewelopera
  • Lokalizacja w prestiżowej dzielnicy BKK1
  • Pięciogwiazdkowy hotel
  • Możliwość posiadania nieruchomości w Kambodży w całości

Zadzwoń do nas teraz lub e-mail - odpowiemy na wszystkie pytania, podać szczegółową listę cen i pomóc zarezerwować apartament na najbardziej korzystnych warunkach!

Oferujemy również szeroki wybór nieruchomości inwestycyjnych na Malediwach, Turcji, Batumi, Zanzibar, Tajlandii i Bali, zarządzanych przez operatorów hoteli Radisson & Windham!

Lokalizacja na mapie

Phnom Penh, Kambodża

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.
Phnom Penh, Kambodża
od
$88,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się