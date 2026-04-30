Mieszkanie w nowym budynku R&F CITY

R & F CITY - duże miasto mieszkaniowe w Phnom Penh 🏙✨
R & F CITY jest jednym z największych wydarzeń mieszkaniowych w Phnom Penh, znajduje się na Samdech Hun Sen Boulevard, kluczowej tętnicy miejskiej miasta.
Projekt jest opracowywany przez grupę R & F, jednego z czołowych azjatyckich deweloperów, znanych ze współpracy z luksusową marką Ritz- Carlton.
Główną fazę zakończono w 2021 r. i w pełni sprzedano, potwierdzając silny popyt i apel inwestycyjny.
🏡 O projekcie
R & F CITY to w pełni zintegrowana społeczność mieszkaniowa:
📐 całkowita powierzchnia: 560000 m2
🌿 ponad 30 000 m2 terenów zielonych
Projekt łączy komfort miejski, infrastrukturę i dostępność.
🌴 Udogodnienia i udogodnienia
Kompleks oferuje infrastrukturę premium stylu życia:
🏊 Olympic-size basen + teren dla dzieci
🎾 korty tenisowe i badmintonowe
👶 place zabaw
🏋️ obiekty sportowe i rekreacyjne
🏌️ golf wewnętrzny
🍷 winiarnia i cygara
🎉 Pokoje dla VIP-ów
🍽 kawiarnie i restauracje
🛒 obszary detaliczne
💊 apteki i centra medyczne
💄 Salony piękności
🚗 parking
📍 Lokalizacja - "Złoty Trójkąt"
Strategicznie zlokalizowany w Phnom Penh:
✈ 20 minut do międzynarodowego lotniska Techo
🏙 5- 7 minut do BKK1
🌊 10 minut do nabrzeża Norea City
🏬 10 minut do Chip Mong & Aeon 3 centra handlowe
W pobliżu:
🏢 okręgi biznesowe
🏬 Premia detaliczna
🚘 międzynarodowe marki i showrooms
🛎 Zarządzanie i usługi
✔ 24 / 7 bezpieczeństwa i concierge
✔ profesjonalne zarządzanie nieruchomościami
✔ wysokie standardy usług
Zapewnianie komfortu, bezpieczeństwa i wygody każdego dnia.
🏘 Typy jednostek
• 1- sypialnia: 53 m2
• 2- sypialnia: 74,9- 75,69 m2
• 3- sypialnia: 113- 130 m2
Dobrze zaprojektowane układy idealne do życia i inwestycji.
R & F CITY stanowi doskonałe połączenie skali, lokalizacji i niezawodności dewelopera, co czyni go jednym z najbardziej atrakcyjnych projektów w Phnom Penh. ✨