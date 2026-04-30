Mieszkanie w nowym budynku R&F CITY

R & F CITY - duże miasto mieszkaniowe w Phnom Penh 🏙✨

R & F CITY jest jednym z największych wydarzeń mieszkaniowych w Phnom Penh, znajduje się na Samdech Hun Sen Boulevard, kluczowej tętnicy miejskiej miasta.

Projekt jest opracowywany przez grupę R & F, jednego z czołowych azjatyckich deweloperów, znanych ze współpracy z luksusową marką Ritz- Carlton.

Główną fazę zakończono w 2021 r. i w pełni sprzedano, potwierdzając silny popyt i apel inwestycyjny.

🏡 O projekcie

R & F CITY to w pełni zintegrowana społeczność mieszkaniowa:

📐 całkowita powierzchnia: 560000 m2

🌿 ponad 30 000 m2 terenów zielonych

Projekt łączy komfort miejski, infrastrukturę i dostępność.

🌴 Udogodnienia i udogodnienia

Kompleks oferuje infrastrukturę premium stylu życia:

🏊 Olympic-size basen + teren dla dzieci

🎾 korty tenisowe i badmintonowe

👶 place zabaw

🏋️ obiekty sportowe i rekreacyjne

🏌️ golf wewnętrzny

🍷 winiarnia i cygara

🎉 Pokoje dla VIP-ów

🍽 kawiarnie i restauracje

🛒 obszary detaliczne

💊 apteki i centra medyczne

💄 Salony piękności

🚗 parking

📍 Lokalizacja - "Złoty Trójkąt"

Strategicznie zlokalizowany w Phnom Penh:

✈ 20 minut do międzynarodowego lotniska Techo

🏙 5- 7 minut do BKK1

🌊 10 minut do nabrzeża Norea City

🏬 10 minut do Chip Mong & Aeon 3 centra handlowe

W pobliżu:

🏢 okręgi biznesowe

🏬 Premia detaliczna

🚘 międzynarodowe marki i showrooms

🛎 Zarządzanie i usługi

✔ 24 / 7 bezpieczeństwa i concierge

✔ profesjonalne zarządzanie nieruchomościami

✔ wysokie standardy usług

Zapewnianie komfortu, bezpieczeństwa i wygody każdego dnia.

🏘 Typy jednostek

• 1- sypialnia: 53 m2

• 2- sypialnia: 74,9- 75,69 m2

• 3- sypialnia: 113- 130 m2

Dobrze zaprojektowane układy idealne do życia i inwestycji.

R & F CITY stanowi doskonałe połączenie skali, lokalizacji i niezawodności dewelopera, co czyni go jednym z najbardziej atrakcyjnych projektów w Phnom Penh. ✨