Mieszkanie w nowym budynku Time Castle XI

Time Castle XI - Architectural Landmark w dzielnicy BKK3 Phnom Penh 🏙✨

Zamek Czasu XI to nowoczesny wieżowiec mieszkalny położony w centrum biznesowym Phnom Penh (BKK3), zaledwie 300 metrów od prestiżowego BKK1.

Projekt łączy architekturę ikoniczną, doskonałą lokalizację i silny potencjał inwestycyjny, tworząc nowy punkt odniesienia dla życia miejskiego.

📍 Lokalizacja - BKK3 (Rozszerzenie BKK1)

BKK3 jest uważany za naturalne rozszerzenie BKK1, jeden z najbardziej prestiżowych obszarów w mieście:

🏙 centrum biznesowe

🏨 50 + hotele

🍽 70 + restauracje i 80 kawiarni

🏢 silne środowisko handlowe

Ograniczona podaż domów prowadzi do:

📈 potencjał wzrostu kapitału

💰 wysoki popyt na wynajem

🏡 O projekcie

Time Castle XI to nowoczesny high- rise z:

• 39 pięter

• 390 jednostek (1-2 sypialnie)

• poziomy parkowania (2F- 6F)

• lobby (parter)

Urządzenia dachowe:

🏊 basen

🍸 Sky Lounge

🏋️ siłownia nieba

👶 obszar dziecięcy

🌿 Przestrzenie spacerowe i relaksacyjne

🏛 Koncepcja architektoniczna

Zaprojektowany przez Dominique Desment projekt wprowadza unikalną koncepcję:

🔲 sztywna siatka strukturalna

⭕ "druga skóra" - perforowana fasada organiczna

Budynek współdziała ze światłem:

☀ dzień - miękka dyfuzja światła

🌙 noc - świecący efekt "świetlik"

Architektura tworzy ruch, głębię i wpływ emocjonalny.

🌴 Najważniejsze punkty projektu

✔ projekt ikonowy

✔ centralna lokalizacja

✔ silny potencjał inwestycyjny

✔ ograniczona podaż mieszkaniowa

✔ miasta stylu życia z prywatnością

💳 Plan płatności

• 20% zaliczki

• 35% rata w ciągu 35 miesięcy

• 45% po ukończeniu lub do 10-letniego finansowania (10%)

🎯 Oferta specjalna

🔥 10% zniżki dostępne na obecnym etapie

Zamek czasu XI jest czymś więcej niż wieżą mieszkalną.

Jest to deklaracja architektury, statusu i przyszłych inwestycji w Phnom Penh. ✨