Mieszkanie w nowym budynku Time Castle XI

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
$63,216
ID: 35229
Data aktualizacji: 17.04.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Kambodża
  • Region / Państwo
    Phnom Penh
  • Miasteczko
    Khan Boeng Keng Kang
  • Wioska
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei
  • Adres
    Street 113

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    2030
    2030
  • Opcje wykończenia
    Gotowe
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    39
    39

O kompleksie

Time Castle XI - Architectural Landmark w dzielnicy BKK3 Phnom Penh 🏙✨

Zamek Czasu XI to nowoczesny wieżowiec mieszkalny położony w centrum biznesowym Phnom Penh (BKK3), zaledwie 300 metrów od prestiżowego BKK1.

Projekt łączy architekturę ikoniczną, doskonałą lokalizację i silny potencjał inwestycyjny, tworząc nowy punkt odniesienia dla życia miejskiego.

-

📍 Lokalizacja - BKK3 (Rozszerzenie BKK1)

BKK3 jest uważany za naturalne rozszerzenie BKK1, jeden z najbardziej prestiżowych obszarów w mieście:

🏙 centrum biznesowe
🏨 50 + hotele
🍽 70 + restauracje i 80 kawiarni
🏢 silne środowisko handlowe

Ograniczona podaż domów prowadzi do:

📈 potencjał wzrostu kapitału
💰 wysoki popyt na wynajem

-

🏡 O projekcie

Time Castle XI to nowoczesny high- rise z:

• 39 pięter
• 390 jednostek (1-2 sypialnie)
• poziomy parkowania (2F- 6F)
• lobby (parter)

Urządzenia dachowe:

🏊 basen
🍸 Sky Lounge
🏋️ siłownia nieba
👶 obszar dziecięcy
🌿 Przestrzenie spacerowe i relaksacyjne

-

🏛 Koncepcja architektoniczna

Zaprojektowany przez Dominique Desment projekt wprowadza unikalną koncepcję:

🔲 sztywna siatka strukturalna
⭕ "druga skóra" - perforowana fasada organiczna

Budynek współdziała ze światłem:

☀ dzień - miękka dyfuzja światła
🌙 noc - świecący efekt "świetlik"

Architektura tworzy ruch, głębię i wpływ emocjonalny.

-

🌴 Najważniejsze punkty projektu

✔ projekt ikonowy
✔ centralna lokalizacja
✔ silny potencjał inwestycyjny
✔ ograniczona podaż mieszkaniowa
✔ miasta stylu życia z prywatnością

-

💳 Plan płatności

• 20% zaliczki
• 35% rata w ciągu 35 miesięcy
• 45% po ukończeniu lub do 10-letniego finansowania (10%)

🎯 Oferta specjalna

🔥 10% zniżki dostępne na obecnym etapie

-

Zamek czasu XI jest czymś więcej niż wieżą mieszkalną.
Jest to deklaracja architektury, statusu i przyszłych inwestycji w Phnom Penh. ✨

Podobne kompleksy
Apartamentowiec Time Square 10 Ocean View
Sihanoukville, Kambodża
od
$73,181
VAT
Zespół mieszkaniowy Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Khan Daun Penh, Kambodża
od
$130,000
VAT
Zespół mieszkaniowy Time Square 9
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
od
$88,992
VAT
Apartamentowiec LE CONDE
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
od
$148,636
VAT
Zespół mieszkaniowy ODOM living residence
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
od
$250,000
Zespół mieszkaniowy Time Square 9
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
od
$88,992
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 36
Powierzchnia 40–60 m²
3 obiekty nieruchomości 3
🌆 Time Square 9 Premium Apartamenty w centrum Phnom Penh - Początek sprzedaży WkrótceJeden z najbardziej oczekiwanych projektów w prestiżowej dzielnicy BKK1💎 Rzadka okazja do wcześniejszego wejścia do projektu📈 Wysoki potencjał inwestycyjny📍 Lokalizacja 1 w stolicy Kambodży🌍 Nadaje się dla c…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
40.0 – 60.0
68,000 – 97,974
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.
Phnom Penh, Kambodża
od
$88,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 XI124; Phnom Penh XI124; Kambodża.1 + 1 apartamenty w Time Square 9 (TS 9): od 88000 USD z 10% zniżką.Time Square 9 (rezydencja Gatsby) w Phnom Penh: luksusowe apartamenty w stylu Great Gatsby - inwestycja w przyszłość!Odkryj nową erę luksusu w sto…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Time Square 9
Phnom Penh, Kambodża
od
$147,200
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 36
Time Square 9 - Zainspirowana Luksusowa Wieża w BKK1, Phnom Penh 🏙✨Time Square 9 to zabytkowy budynek mieszkalny położony w prestiżowej dzielnicy BKK1 Phnom Penh w Kambodży.Zainspirowany elegancją ery Wielkiego Gatsby projekt odzwierciedla design Art Deco, wyrafinowane szczegóły i poczucie w…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
