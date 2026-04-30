Mieszkanie w nowym budynku Time Castle XI

Time Castle XI - Architectural Landmark w dzielnicy BKK3 Phnom Penh 🏙✨
Zamek Czasu XI to nowoczesny wieżowiec mieszkalny położony w centrum biznesowym Phnom Penh (BKK3), zaledwie 300 metrów od prestiżowego BKK1.
Projekt łączy architekturę ikoniczną, doskonałą lokalizację i silny potencjał inwestycyjny, tworząc nowy punkt odniesienia dla życia miejskiego.
📍 Lokalizacja - BKK3 (Rozszerzenie BKK1)
BKK3 jest uważany za naturalne rozszerzenie BKK1, jeden z najbardziej prestiżowych obszarów w mieście:
🏙 centrum biznesowe
🏨 50 + hotele
🍽 70 + restauracje i 80 kawiarni
🏢 silne środowisko handlowe
Ograniczona podaż domów prowadzi do:
📈 potencjał wzrostu kapitału
💰 wysoki popyt na wynajem
🏡 O projekcie
Time Castle XI to nowoczesny high- rise z:
• 39 pięter
• 390 jednostek (1-2 sypialnie)
• poziomy parkowania (2F- 6F)
• lobby (parter)
Urządzenia dachowe:
🏊 basen
🍸 Sky Lounge
🏋️ siłownia nieba
👶 obszar dziecięcy
🌿 Przestrzenie spacerowe i relaksacyjne
🏛 Koncepcja architektoniczna
Zaprojektowany przez Dominique Desment projekt wprowadza unikalną koncepcję:
🔲 sztywna siatka strukturalna
⭕ "druga skóra" - perforowana fasada organiczna
Budynek współdziała ze światłem:
☀ dzień - miękka dyfuzja światła
🌙 noc - świecący efekt "świetlik"
Architektura tworzy ruch, głębię i wpływ emocjonalny.
🌴 Najważniejsze punkty projektu
✔ projekt ikonowy
✔ centralna lokalizacja
✔ silny potencjał inwestycyjny
✔ ograniczona podaż mieszkaniowa
✔ miasta stylu życia z prywatnością
💳 Plan płatności
• 20% zaliczki
• 35% rata w ciągu 35 miesięcy
• 45% po ukończeniu lub do 10-letniego finansowania (10%)
🎯 Oferta specjalna
🔥 10% zniżki dostępne na obecnym etapie
Zamek czasu XI jest czymś więcej niż wieżą mieszkalną.
Jest to deklaracja architektury, statusu i przyszłych inwestycji w Phnom Penh. ✨