  2. Kambodża
  3. Khan Sen Sok
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Willa

Wynajem długoterminowy will w Khan Sen Sok, Kambodża

5 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Sangkat Krang Thnong, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Krang Thnong, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 467 m²
Piętro 2
Ta przestronna willa jest teraz dostępna do wynajęcia w spokojnej okolicy Sangkat Krang Thno…
$2,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Willa 6 pokojów
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Wyżyj się w wyrafinowanym mieszkaniu z tą wspaniałą 6-sypialnią, 6-łazienkową willą do wynaj…
$2,300
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 9 pokojów w Sangkat Ou Baek Kam, Kambodża
Willa 9 pokojów
Sangkat Ou Baek Kam, Kambodża
Pokoje 9
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 630 m²
Piętro 4
Szukasz poważnej przestrzeni w Phnom Penh? To nie jest tylko dom, to rozrzucająca się willa …
$7,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Khan Sen Sok, Kambodża
Willa 7 pokojów
Khan Sen Sok, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 442 m²
Piętro 4
Ta prestiżowa 4-piętrowa luksusowa willa, położona w dzielnicy wysokiego wzrostu Khan Sen So…
$6,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Sangkat Kouk Khleang, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Kouk Khleang, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 433 m²
$4,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
