Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Khan Pou Senchey, Kambodża

Nieruchomości komercyjne 201 m² w Sangkat Kakab 2, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 201 m²
Sangkat Kakab 2, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 201 m²
Piętro 3
Ten 3-piętrowy sklep w Chip Mong Pochentong oferuje elastyczny układ nadaje się zarówno do ż…
$800
Nieruchomości komercyjne 575 m² w Sangkat Kakab 2, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 575 m²
Sangkat Kakab 2, Kambodża
Powierzchnia 575 m²
📣📣 _ 📍 _ 💲tak zwane zbieranie: 450, 000 $())) / lap: $1, 000 /) ▶️: Support:: Support:: 25m …
$450,000
