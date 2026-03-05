Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Khan Dangkao, Kambodża

4 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 59 m² w Sangkat Dangkao, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 59 m²
Sangkat Dangkao, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 59 m²
📣📣_ 📍_ 💲asystowane: 230, 000 $ ▶️: XXL:: 4.2mx14m ▶️4,2mx22m ▶️_ ▶️_ ☎️_
$230,000
Nieruchomości komercyjne w Khan Dangkao, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Khan Dangkao, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Piętro 3
Ten piękny sklep jest fantastyczną okazją dla tych, którzy szukają wygodnej przestrzeni mies…
$90,000
Nieruchomości komercyjne 197 m² w Sangkat Roluoh, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 197 m²
Sangkat Roluoh, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 197 m²
Piętro 3
Ten 3-piętrowy sklep znajduje się wewnątrz zorganizowanej miejscowości Borey ML Green Land, …
$155,000
Nieruchomości komercyjne 68 m² w Sangkat Dangkao, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 68 m²
Sangkat Dangkao, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 68 m²
📣📣_ 📍_ 💲asystowane: 230, 000 $ ▶️: XXL:: 4.2mx14m ▶️4,2mx22m ▶️_ ▶️_ ☎️_
$230,000
