  2. Kambodża
  3. Khan Chamkar Mon
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Willa

Wynajem długoterminowy will w Khan Chamkar Mon, Kambodża

13 obiektów
Willa 4 pokoi w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 425 m²
Piętro 2
Ten wspaniały 4-sypialnia, 6-łazienka Villa oferuje nowoczesny komfort i wygodę. Przeznaczon…
$3,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 224 m²
Piętro 3
Odkryj dobrze utrzymaną 3-piętrową willę w spokojnej okolicy Phsar Daeum Thkov. Siedząc na 8…
$1,300
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 5 pokojów
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 486 m²
Piętro 2
Ta przestronna willa jest teraz dostępna do wynajęcia w spokojnej i centralnej części Sangka…
$2,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 7 pokojów
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 336 m²
Piętro 1
Ta wszechstronna willa w Khan Chamkarmon jest teraz dostępna do wynajęcia, oferuje powierzch…
$3,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 336 m²
Piętro 2
Przeżyj szczyt luksusu w najbardziej prestiżowej strzeżonej społeczności Phnom Penh z tą wyj…
$2,800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 6 pokojów
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 544 m²
Ta przestronna willa do wynajęcia w Tonle Basac siedzi na wspaniałomyślnej powierzchni 544m …
$2,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 3 pokoi
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 162 m²
Ten przestronny 162 m ² apartament oferuje nowoczesny komfort i wygodę w bardzo wysublimowan…
$3,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 5 pokojów
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 510 m²
Piętro 2
Położony w spokojnej okolicy Phsar Daeum Thkov, ta dwupiętrowa willa oferuje przestronne śro…
$2,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Piętro 2
Ta przestronna willa do wynajęcia w Khan Chamkarmon oferuje doskonałą mieszankę komfortu, wy…
$4,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 8 pokojów w Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Willa 8 pokojów
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 529 m²
Piętro 2
Ta hojna, pojedyncza willa znajduje się zaledwie kilka chwil od Boeung Trabek Plaza w Chamka…
$4,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 7 pokojów
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 400 m²
Piętro 2
Ta elegancka i przestronna willa w Tuol Tumpung 1 jest idealna dla osób poszukujących komfor…
$2,200
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Piętro 2
Komfortowa willa jest teraz dostępna do wynajęcia w Borey Chamka Morn, oferując praktyczny u…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Piętro 2
Przestronne i uniwersalne, ta 2-piętrowa willa znajduje się w spokojnej okolicy Phsar Daeum …
$1,100
za miesiąc
Zostaw prośbę
