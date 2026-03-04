Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy will w Khan Boeng Keng Kang, Kambodża

12 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Willa 6 pokojów
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 460 m²
Piętro 2
Ta przestronna willa do wynajęcia w Khan Boeung Keng Kang znajduje się w doskonałej okolicy …
$3,000
za miesiąc
Willa 12 pokojów w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Willa 12 pokojów
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 12
Sypialnie 12
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 510 m²
Piętro 2
Położony w prestiżowym Khan Boeung Keng Kong 1, ta przestronna willa obejmuje hojny 510 m2 z…
$5,000
za miesiąc
Willa 5 pokojów w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Willa 5 pokojów
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 562 m²
Piętro 2
Ta przestronna willa z 5 sypialniami w BKK1 oferuje wyjątkową okazję dla ambasad, zespołów z…
$5,500
za miesiąc
Willa 20 pokojów w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Willa 20 pokojów
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Pokoje 20
Sypialnie 20
Powierzchnia 562 m²
Piętro 3
Zabezpieczyć prestiżowy adres biznesowy z tej ekspansywnej willi do wynajęcia w Khan Boeng K…
$5,000
za miesiąc
Willa 6 pokojów w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Willa 6 pokojów
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 504 m²
Piętro 2
Odkryj wyjątkową możliwość leasingu z tą elegancką willą w Khan Boeung Keng Kang. Obiekt ten…
$5,000
za miesiąc
Willa 5 pokojów w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Willa 5 pokojów
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 476 m²
Willa ta jest idealna dla osób poszukujących przestronnej i dobrze usytuowanej nieruchomości…
$6,000
za miesiąc
Willa 5 pokojów w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Willa 5 pokojów
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 432 m²
Piętro 2
Ta willa z 5 sypialniami w Boeung Keng Kong 1, umieszczona w jednym z najdroższych dzielnic …
$5,500
za miesiąc
Willa 6 pokojów w Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Willa 6 pokojów
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 450 m²
Piętro 2
Ten elegancki willa w Sangkat Tuol Svay Prey 2 oferuje doskonałą lokalizację w pobliżu rynku…
$2,200
za miesiąc
Willa 7 pokojów w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Willa 7 pokojów
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 631 m²
Ta olśniewająca willa w samym sercu Boeung Keng Kang 1, zaledwie kilka kroków od Monivong Bl…
$7,500
za miesiąc
Willa 5 pokojów w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Willa 5 pokojów
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 590 m²
Piętro 2
Strategicznie położony w pobliżu rogu ulicy 310 w Sangkat Boeung Keng Kong 1, ta przestronna…
$6,000
za miesiąc
Willa 9 pokojów w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Willa 9 pokojów
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 9
Sypialnie 9
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 632 m²
Piętro 2
Przestronna willa jest teraz dostępna do wynajęcia w samym sercu Boeung Keng Kang 1 (BKK1), …
$6,000
za miesiąc
Willa 6 pokojów w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Willa 6 pokojów
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 384 m²
Piętro 2
Doświadcz wyrafinowanego miejskiego życia w tej przestronnej i w pełni wyposażonej willi zna…
$5,500
za miesiąc
