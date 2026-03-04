Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Kandal
  4. Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy nieruchomości w Kandal, Kambodża

Ta Khmau
6
22 obiekty total found
Działki w Siem Reab, Kambodża
Działki
Siem Reab, Kambodża
Powierzchnia 5 000 m²
This 5,000 sqm corner land with an impressive 45m frontage is strategically located along Na…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Działki w Siem Reab, Kambodża
Działki
Siem Reab, Kambodża
Powierzchnia 2 380 m²
Massive Commercial Land Near New Airport Strategiczne inwestycje! Ogromny 2,300 + m2 Ziemia …
$350
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Ta Khmau, Kambodża
Dom 5 pokojów
Ta Khmau, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 221 m²
Piętro 4
Ten przestronny 4-piętrowy dom znajduje się na powierzchni 8.2m x 27m z solidnym 8,2m x 16m …
$2,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Działki w Ta Khmau, Kambodża
Działki
Ta Khmau, Kambodża
Powierzchnia 3 000 m²
Massive Commercial Plot for Rent on Street 21A! 🎯 Niesamowita okazja na wynajem! Zabezpieczy…
$1,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Działki w Ta Khmau, Kambodża
Działki
Ta Khmau, Kambodża
Powierzchnia 250 m²
Secure your business's future with this prime commercial land for rent on the bustling Hun S…
$1,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Działki w Phum Krasang, Kambodża
Działki
Phum Krasang, Kambodża
Powierzchnia 900 m²
Doskonała przestrzeń handlowa na Blvd Xi Jin Ping Odkryj fantastyczną okazję do wynajęcia ws…
$300
za miesiąc
Zostaw prośbę
Działki w Phum Anlong Romiet, Kambodża
Działki
Phum Anlong Romiet, Kambodża
Powierzchnia 41 394 m²
dostępne dla umowy długoterminowej. Cena do uzgodnienia. Wypożyczalnia powierzchni można pod…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Działki w Kien Svay District, Kambodża
Działki
Kien Svay District, Kambodża
Powierzchnia 1 000 m²
This 1,000 sqm land parcel with a 20m frontage and 50m depth offers a well-proportioned rect…
$500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Kandal Stueng District, Kambodża
Dom 2 pokoi
Kandal Stueng District, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 83 m²
Piętro 2
Ten w pełni umeblowany dwupiętrowy dom w Borey 5 Star Residence oferuje komfortowe i praktyc…
$300
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Ta Khmau, Kambodża
Willa 6 pokojów
Ta Khmau, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 315 m²
Piętro 3
Pozycja w prestiżowym Ta przestronna willa, wiejska enklawa ML Tiara oferuje wyjątkowe warun…
$4,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Działki w Ta Khmau, Kambodża
Działki
Ta Khmau, Kambodża
Powierzchnia 2 400 m²
Ta dobrze umiejscowiona paczka jest dostępna do wynajęcia w Prek Ho, Ta Khmau, obszarze, któ…
$800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Działki w Ta Khmau, Kambodża
Działki
Ta Khmau, Kambodża
Powierzchnia 960 m²
Wszechstronna paczka jest teraz dostępna do wynajęcia w Prek Ho, Ta Khmau City - obszarze st…
$500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Działki w Ta Khmau, Kambodża
Działki
Ta Khmau, Kambodża
Powierzchnia 2 000 m²
Grunty położone w Well-located są obecnie dostępne do wynajęcia w Prek Ho, Ta Khmau City, ob…
$1,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Działki w Ta Khmau, Kambodża
Działki
Ta Khmau, Kambodża
Powierzchnia 8 271 m²
Ten ekspansywny grunt do wynajęcia jest strategicznie położony wzdłuż drogi krajowej 2 w Pre…
$24,800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Działki w Ta Khmau, Kambodża
Działki
Ta Khmau, Kambodża
Powierzchnia 10 500 m²
Niezrównane możliwości handlowe na Hun Sen Blvd Zdobądź tę wyjątkową okazję do wynajęcia mas…
$26,250
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Ta Khmau, Kambodża
Dom 4 pokoi
Ta Khmau, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 112 m²
Piętro 3
Ten 3-piętrowy dom oferuje długi i wydajny układ 4m x 28m na hojnej powierzchni 4m x 29m, co…
$650
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Ta Khmau, Kambodża
Dom 4 pokoi
Ta Khmau, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 70 m²
Piętro 2
Ten dwupiętrowy dom wyposażony jest w praktyczny układ 5m x 14m na pasującej powierzchni, of…
$800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Działki w Ta Khmau, Kambodża
Działki
Ta Khmau, Kambodża
Powierzchnia 580 m²
Prime Land z 40m Frontage na Hun Sen Blvd Niepokonana lokalizacja! 580 mkw ziemi handlowej B…
$1,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Ta Khmau, Kambodża
Dom 5 pokojów
Ta Khmau, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 111 m²
Piętro 4
Ten 4-piętrowy dom z odciskiem budynku o wymiarach 4,1m x 16 m znajduje się na hojnej powier…
$1,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Ta Khmau, Kambodża
Willa 6 pokojów
Ta Khmau, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 210 m²
Piętro 3
Doświadcz komfortu i elegancji w tej nowoczesnej willi znajduje się w prestiżowej społecznoś…
$3,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Działki w Siem Reab, Kambodża
Działki
Siem Reab, Kambodża
Powierzchnia 2 400 m²
Premiera 2.400 m ² Land na Xi Jin Ping Blvd dla Rent Unbeatable Deal! Ogromny 60-metrowy ter…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Działki w Phum Krasang, Kambodża
Działki
Phum Krasang, Kambodża
Powierzchnia 2 500 m²
This expansive 2,500 sqm land (approx. 50m frontage x 50m depth ) sits along Ring Road 2 , o…
$2,000
za miesiąc
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Kandal.

domy
Realting.com
Udać się