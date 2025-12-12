Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Grodno
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Nieruchomości komercyjne

Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Grodno, Białoruś

pomieszczenia biurowe
5
magazyny
5
sklepy
8
Nieruchomości komercyjne Usuwać
Wyczyść
24 obiekty total found
Sklep 200 m² w Grodno, Białoruś
Sklep 200 m²
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
We rent a premises of 200 sq.m. on the street Antonov in the center of Grodno. Location: Rep…
$1,400
za miesiąc
Zostaw prośbę
Magazyn 400 m² w Grodno, Białoruś
Magazyn 400 m²
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 400 m²
Piętro 1/1
Wypożyczalnia lokal dla magazyn, handel, car service, produkcja w 1 km od Grodno, ul., Suwor…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 233 m² w Grodno, Białoruś
Pomieszczenie biurowe 233 m²
Grodno, Białoruś
Pokoje 4
Powierzchnia 233 m²
Liczba kondygnacji 3
The administrative-trading premises on the street. Obukhova, 16. The entire second floor wi…
$3,748
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 452 m² w Grodno, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 452 m²
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 452 m²
Liczba kondygnacji 2
Wynajmujemy pokój o powierzchni 451 m2 na ulicy Repin w Grodnie.Pomieszczenia mogą być wykor…
$3,161
za miesiąc
Zostaw prośbę
Sklep 300 m² w Grodno, Białoruś
Sklep 300 m²
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
We rent premises on the street. Antonov in the center of Grodno. Location: Republic of Belar…
$2,100
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zakład produkcyjny 853 m² w Grodno, Białoruś
Zakład produkcyjny 853 m²
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 853 m²
Piętro 3/3
Wynajmujemy odosobniony pokój na ulicy Antonov.Położenie: Republika Białoruś, Grodno region,…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 154 m² w Grodno, Białoruś
Pomieszczenie biurowe 154 m²
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 154 m²
Piętro 2/4
Do wynajęcia niemieszkalnych lokali w samym centrum Grodno z pięknym widokiem od okien do ce…
$1,848
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 219 m² w Grodno, Białoruś
Pomieszczenie biurowe 219 m²
Grodno, Białoruś
Pokoje 4
Powierzchnia 219 m²
Piętro 3/3
Powierzchnia detaliczna 219.8 m kw., znajduje się na trzecim piętrze centrum handlowego mebl…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 52 m² w Grodno, Białoruś
Pomieszczenie biurowe 52 m²
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 52 m²
Piętro 2/2
Rental of administrative premises in the shopping center on Pushkin Street, 31A in Grodno. …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Sklep 143 m² w Grodno, Białoruś
Sklep 143 m²
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 143 m²
Piętro 2/2
Pomieszczenia administracyjne są wynajmowane w mieście. Grodno, 31A Pushkin Street.Doskonała…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Sklep 459 m² w Grodno, Białoruś
Sklep 459 m²
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 459 m²
Liczba kondygnacji 1
Do wynajęcia lokale użytkowe niemieszkalne w Grodnie, ul. Vrublevsky, 1/2. Powierzchnia całk…
$3,529
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 49 m² w Grodno, Białoruś
Pomieszczenie biurowe 49 m²
Grodno, Białoruś
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Liczba kondygnacji 1
Office space and warehouse with a total area of ​​49.4 sq.m.Ceiling height - 3.50. Year of c…
$296
za miesiąc
Zostaw prośbę
Sklep 111 m² w Grodno, Białoruś
Sklep 111 m²
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 3
We rent a premises of 111 sq.m. on the street Antonov in the center of Grodno.Name- Retail p…
$777
za miesiąc
Zostaw prośbę
Magazyn 55 m² w Grodno, Białoruś
Magazyn 55 m²
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 1
Rent a warehouse on the street. Industrialnaya, 17 in Grodno. The total area of ​​the facili…
$328
za miesiąc
Zostaw prośbę
Magazyn 276 m² w Grodno, Białoruś
Magazyn 276 m²
Grodno, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 276 m²
Liczba kondygnacji 1
Multifunctional premises for rent on the street. Lidskaya, 15A in Grodno (between the traffi…
$966
za miesiąc
Zostaw prośbę
Sklep 71 m² w Grodno, Białoruś
Sklep 71 m²
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 2
A completely finished commercial in the central part of the city of Grodno. Location: Grodno…
$936
za miesiąc
Zostaw prośbę
Magazyn 139 m² w Grodno, Białoruś
Magazyn 139 m²
Grodno, Białoruś
Pokoje 1
Powierzchnia 139 m²
Liczba kondygnacji 1
Multifunctional premises for rent on the street. Lidskaya, 15A in Grodno (between the traffi…
$482
za miesiąc
Zostaw prośbę
Sklep 467 m² w Grodno, Białoruś
Sklep 467 m²
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 467 m²
Liczba kondygnacji 3
We rent premises from 16 sq.m. up to 300 sq.m. on the street Antonov in the center of Grodno…
$3,270
za miesiąc
Zostaw prośbę
Magazyn 67 m² w Grodno, Białoruś
Magazyn 67 m²
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 1
Rent on the street. Industrialnaya, 17 in Grodno. Total area of ​​the facility is 67.4 sq.m.…
$337
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 74 m² w Grodno, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 74 m²
Grodno, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 74 m²
Piętro 1
Oferujemy długoterminowe wynajem lokali handlowych na Parkova Street, 2.Lokalizacja - nowy o…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 219 m² w Grodno, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 219 m²
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 219 m²
Liczba kondygnacji 2
Wynajmujemy pokój 219 m2 na ulicy Repina w Grodnie.Pomieszczenia mogą być wykorzystywane pod…
$1,724
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 56 m² w Grodno, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 56 m²
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 56 m²
Liczba kondygnacji 2
Wynajmujemy pokój o powierzchni 56 m2 na Repin Street w Grodnie.Pomieszczenia mogą być wykor…
$338
za miesiąc
Zostaw prośbę
Sklep 150 m² w Grodno, Białoruś
Sklep 150 m²
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
We rent isolated premises on the street. Antonov in the center of Grodno. Location: Republic…
$2,271
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 817 m² w Grodno, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 817 m²
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 817 m²
Piętro 1/1
Wynajem stacji serwisowej na ulicy Publishing, 26A w Grodnie.Instrument składa się z dwóch b…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się