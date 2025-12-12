Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy pomieszczeń biurowych w Grodno, Białoruś

5 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 233 m² w Grodno, Białoruś
Pomieszczenie biurowe 233 m²
Grodno, Białoruś
Pokoje 4
Powierzchnia 233 m²
Liczba kondygnacji 3
The administrative-trading premises on the street. Obukhova, 16. The entire second floor wi…
$3,748
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 154 m² w Grodno, Białoruś
Pomieszczenie biurowe 154 m²
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 154 m²
Piętro 2/4
Do wynajęcia niemieszkalnych lokali w samym centrum Grodno z pięknym widokiem od okien do ce…
$1,848
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 219 m² w Grodno, Białoruś
Pomieszczenie biurowe 219 m²
Grodno, Białoruś
Pokoje 4
Powierzchnia 219 m²
Piętro 3/3
Powierzchnia detaliczna 219.8 m kw., znajduje się na trzecim piętrze centrum handlowego mebl…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 52 m² w Grodno, Białoruś
Pomieszczenie biurowe 52 m²
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 52 m²
Piętro 2/2
Rental of administrative premises in the shopping center on Pushkin Street, 31A in Grodno. …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 49 m² w Grodno, Białoruś
Pomieszczenie biurowe 49 m²
Grodno, Białoruś
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Liczba kondygnacji 1
Office space and warehouse with a total area of ​​49.4 sq.m.Ceiling height - 3.50. Year of c…
$296
za miesiąc
Zostaw prośbę
