  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Grodno
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Sklep

Wynajem długoterminowy sklepów w Grodno, Białoruś

8 obiektów total found
Sklep 200 m² w Grodno, Białoruś
Sklep 200 m²
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
We rent a premises of 200 sq.m. on the street Antonov in the center of Grodno. Location: Rep…
$1,400
za miesiąc
Sklep 300 m² w Grodno, Białoruś
Sklep 300 m²
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
We rent premises on the street. Antonov in the center of Grodno. Location: Republic of Belar…
$2,100
za miesiąc
Sklep 143 m² w Grodno, Białoruś
Sklep 143 m²
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 143 m²
Piętro 2/2
Pomieszczenia administracyjne są wynajmowane w mieście. Grodno, 31A Pushkin Street.Doskonała…
Cena na żądanie
Sklep 459 m² w Grodno, Białoruś
Sklep 459 m²
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 459 m²
Liczba kondygnacji 1
Do wynajęcia lokale użytkowe niemieszkalne w Grodnie, ul. Vrublevsky, 1/2. Powierzchnia całk…
$3,529
za miesiąc
Sklep 111 m² w Grodno, Białoruś
Sklep 111 m²
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 3
We rent a premises of 111 sq.m. on the street Antonov in the center of Grodno.Name- Retail p…
$777
za miesiąc
Sklep 71 m² w Grodno, Białoruś
Sklep 71 m²
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 2
A completely finished commercial in the central part of the city of Grodno. Location: Grodno…
$936
za miesiąc
Sklep 467 m² w Grodno, Białoruś
Sklep 467 m²
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 467 m²
Liczba kondygnacji 3
We rent premises from 16 sq.m. up to 300 sq.m. on the street Antonov in the center of Grodno…
$3,270
za miesiąc
Sklep 150 m² w Grodno, Białoruś
Sklep 150 m²
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
We rent isolated premises on the street. Antonov in the center of Grodno. Location: Republic…
$2,271
za miesiąc
