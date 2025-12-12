Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Grodno
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Magazyn

Wynajem długoterminowy magazynów w Grodno, Białoruś

Magazyn Usuwać
Wyczyść
5 obiektów total found
Magazyn 400 m² w Grodno, Białoruś
Magazyn 400 m²
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 400 m²
Piętro 1/1
Wypożyczalnia lokal dla magazyn, handel, car service, produkcja w 1 km od Grodno, ul., Suwor…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Magazyn 55 m² w Grodno, Białoruś
Magazyn 55 m²
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 1
Rent a warehouse on the street. Industrialnaya, 17 in Grodno. The total area of ​​the facili…
$328
za miesiąc
Zostaw prośbę
Magazyn 276 m² w Grodno, Białoruś
Magazyn 276 m²
Grodno, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 276 m²
Liczba kondygnacji 1
Multifunctional premises for rent on the street. Lidskaya, 15A in Grodno (between the traffi…
$966
za miesiąc
Zostaw prośbę
Magazyn 139 m² w Grodno, Białoruś
Magazyn 139 m²
Grodno, Białoruś
Pokoje 1
Powierzchnia 139 m²
Liczba kondygnacji 1
Multifunctional premises for rent on the street. Lidskaya, 15A in Grodno (between the traffi…
$482
za miesiąc
Zostaw prośbę
Magazyn 67 m² w Grodno, Białoruś
Magazyn 67 m²
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 1
Rent on the street. Industrialnaya, 17 in Grodno. Total area of ​​the facility is 67.4 sq.m.…
$337
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się