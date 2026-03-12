Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Austria
  3. Bezirk Weiz
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Pomieszczenie biurowe

Wynajem długoterminowy pomieszczeń biurowych w Bezirk Weiz, Austria

1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 109 m² w Miesenbach bei Birkfeld, Austria
Pomieszczenie biurowe 109 m²
Miesenbach bei Birkfeld, Austria
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 109 m²
Przystanek autobusowy = 18 metrów 1 minuty spacerem Przemysł spożywczy = 5 sekund spacerem U…
Cena na żądanie
