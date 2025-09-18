O agencji

Unikalna agencja nie oferuje prowizji na większości nieruchomości. Abdalla Alamodi Real Estate Brokerage została założona z wyraźnym celem na uwadze: zaoferować jasne, wystarczające i uczciwe porady dla kupujących dom i inwestorów nieruchomości z całego świata, a zwłaszcza krajów GCC.



W celu zachęcenia ich do korzystania z możliwości na tym rosnącym rynku, aby zbudować dla siebie i ich rodzin silną bazę aktywów, aby zapewnić wygodne



życia dla siebie i bezpiecznej przyszłości dla swoich rodzin.



Jako deweloper nieruchomości i sam inwestor w Arabii Saudyjskiej od ponad 17 lat, Pan Abdalla uważa, że Dubai 's Market ma ogromny potencjał, aby stale rosnąć przez wiele lat, a nie ma zgodności w regionie, jeśli chodzi o przepisy, które organizują rynek i ochrony własności i praw nabywców.