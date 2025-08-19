Агентство недвижимости «Твоя Столица»

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Założona w 1996 roku, The Your Capital Group jest liderem rynku nieruchomości i świadczy kompleksowe usługi we wszystkich swoich segmentach. W naszym zespole pracuje ponad 250 wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Odpowiedzialność, uczciwość i uczciwość prawna to główne podstawy naszej pracy. Stała technologia i rozwój usług, kontrola jakości i wysoki profesjonalizm naszych pracowników pomagają nam wypełnić naszą pracę w dobrej wierze i być tak pomocne dla naszych klientów, jak to możliwe. Zawsze jesteśmy otwarci na współpracę. Gwarantujemy dostarczanie naszym klientom produktów wysokiej jakości; nowoczesnych technologii, przyjaznych, uczciwych relacji i nowych możliwości dla naszego zespołu; europejskich standardów rynku nieruchomości; oraz odpowiedzialności i ochrony społeczeństwa. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do stania się jednym z przywódców nowej gospodarki tego kraju.
Usługi
Twoja Grupa Kapitałowa działa we wszystkich segmentach rynku nieruchomości i oferuje pełen zakres usług: zakup i sprzedaż, wynajem, usługi konsultingowe dla nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Doświadczenie, profesjonalizm i nowoczesne technologie są gwarancją naszego sukcesu.
Orshansky Real Estate Center Additional Liability Company powstała w 2007 roku, uzyskała certyfikat rejestracji państwowej i licencję Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Białorusi na świadczenie usług w zakresie nieruchomości. Orshansky Real Estate Center oferuje pełen zakres usług nieruc…
Oferujemy to, co jest niezbędne dla pomyślnej transakcji i wsparcia naszego klienta: bezpieczeństwo, jakość, uczciwość, profesjonalizm i komfort. Robimy więcej niż tylko sprzedajemy nieruchomości; chronimy interesy naszych klientów. Wybór najlepszych opcji obiektu, pełne wsparcie prawne, now…
Agencja nieruchomości "Success Guarantor" została założona 25 lipca 2006 roku. Agencja nieruchomości "Success Guarantor" działa we wszystkich segmentach rynku. Wśród nich znajdują się podstawowe i wtórne nieruchomości miejskie, nieruchomości handlowe i luksusowy rynek mieszkaniowy. Agencja N…