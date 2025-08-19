  1. Realting.com
  3. Агентство недвижимости «Твоя Столица»

Агентство недвижимости «Твоя Столица»

Białoruś, Mińsk
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
7 lat 6 miesięcy
Języki komunikacji
English, Русский
Strona internetowa
www.t-s.by/
O agencji
Założona w 1996 roku, The Your Capital Group jest liderem rynku nieruchomości i świadczy kompleksowe usługi we wszystkich swoich segmentach. W naszym zespole pracuje ponad 250 wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Odpowiedzialność, uczciwość i uczciwość prawna to główne podstawy naszej pracy. Stała technologia i rozwój usług, kontrola jakości i wysoki profesjonalizm naszych pracowników pomagają nam wypełnić naszą pracę w dobrej wierze i być tak pomocne dla naszych klientów, jak to możliwe. Zawsze jesteśmy otwarci na współpracę. Gwarantujemy dostarczanie naszym klientom produktów wysokiej jakości; nowoczesnych technologii, przyjaznych, uczciwych relacji i nowych możliwości dla naszego zespołu; europejskich standardów rynku nieruchomości; oraz odpowiedzialności i ochrony społeczeństwa. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do stania się jednym z przywódców nowej gospodarki tego kraju.
Twoja Grupa Kapitałowa działa we wszystkich segmentach rynku nieruchomości i oferuje pełen zakres usług: zakup i sprzedaż, wynajem, usługi konsultingowe dla nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Doświadczenie, profesjonalizm i nowoczesne technologie są gwarancją naszego sukcesu.
Elena Saykovskaya
Elena Saykovskaya
42 obiekty
centr@t-s.by
42 obiekty
mk@t-s.by
15 obiektów
uz@t-s.by
15 obiektów
