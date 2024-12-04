Complexe résidentiel Sobha Central-next to Dubai Marina

Sobha Central – Le nouveau repère sur Sheikh Zayed Road🌟

Sobha Realty crée une communauté d'usage mixte emblématique sur un terrain de 405 000 pi2, mélangeant résidences de luxe, de détail, bureaux et équipements de classe mondiale. La communauté qui a intégré le centre commercial dans le complexe lui-même.

🏙 Faits saillants du projet :

6 Tours iconiques

Centre commercial de 160 000 pi2 à l'intérieur de la communauté

le Mirage – 80 étages - Décembre 2030

la tour d'utilisation Pinnacle, Mix – 107 étages (le plus beau et le dernier lancement )- Décembre 2030

L'Horizon – 75 étages-déc 2029

L'Eden – 70 étages-déc 2029

Le Serene – 65 étages-déc 2029

Le Tranquil – 60 étages-déc 2029

14-Level Podium dédié au parking, équipements et un centre commercial

✨ Résidences de 1 à 3 chambres avec vue panoramique sur Dubai Marina, Mer, Bluewaters, Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali, JLT et équipements, Uptown Dubai, Mer Arabe, Sheikh Zayed Road, Emirates Hills.

Mises en page premium avec vue imprenable

Commerces de détail et bureaux disponibles pour l'investissement

🚗 Connectivité :

Accès direct à Sheikh Zayed Road

5 minutes → Bluewaters, JBR & Marina

10 minutes → Palm Jumeirah

5 minutes → L'hôpital le plus proche

20 minutes → Aéroport d'Al Maktoum (le plus grand de GCC)

Plan de paiement: 60/40

60% pendant la construction

40% à l'achèvement