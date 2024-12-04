  1. Realting.com
  Complexe résidentiel Sobha Central-next to Dubai Marina

Complexe résidentiel Sobha Central-next to Dubai Marina

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$488,000
;
11
ID: 34034
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï
  • Métro
    Nakheel Harbour & Tower (~ 700 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    60

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne

À propos du complexe

Sobha Central – Le nouveau repère sur Sheikh Zayed Road🌟

Sobha Realty crée une communauté d'usage mixte emblématique sur un terrain de 405 000 pi2, mélangeant résidences de luxe, de détail, bureaux et équipements de classe mondiale. La communauté qui a intégré le centre commercial dans le complexe lui-même.

🏙 Faits saillants du projet :
6 Tours iconiques
Centre commercial de 160 000 pi2 à l'intérieur de la communauté
le Mirage – 80 étages - Décembre 2030
la tour d'utilisation Pinnacle, Mix – 107 étages (le plus beau et le dernier lancement )- Décembre 2030
L'Horizon – 75 étages-déc 2029
L'Eden – 70 étages-déc 2029
Le Serene – 65 étages-déc 2029
Le Tranquil – 60 étages-déc 2029
14-Level Podium dédié au parking, équipements et un centre commercial

✨ Résidences de 1 à 3 chambres avec vue panoramique sur Dubai Marina, Mer, Bluewaters, Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali, JLT et équipements, Uptown Dubai, Mer Arabe, Sheikh Zayed Road, Emirates Hills.
Mises en page premium avec vue imprenable
Commerces de détail et bureaux disponibles pour l'investissement

🚗 Connectivité :
Accès direct à Sheikh Zayed Road
5 minutes → Bluewaters, JBR & Marina
10 minutes → Palm Jumeirah
5 minutes → L'hôpital le plus proche
20 minutes → Aéroport d'Al Maktoum (le plus grand de GCC)

Plan de paiement: 60/40
60% pendant la construction
40% à l'achèvement

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

