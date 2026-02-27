  1. Realting.com
  2. Développeurs
  3. Sobha Realty

Sobha Realty

SOBHA SAPPHIRE, BUSINESS BAY
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Développeur
Sur la plateforme
Sur la plateforme
Moins d'un mois
Langues
Langues
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Temps de travail
Ouvrez maintenant
Nos agents en Émirats arabes unis
Dilnora Ruzmatova
Dilnora Ruzmatova
Autres développeurs
AYS PROPERTY DEVELOPMENT
Émirats arabes unis, Doubaï
Année de création de l'entreprise 2014
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 10
AYS Développements Limited est une société de développement immobilier leader avec une expertise éprouvée dans l'immobilier et les propriétés de style de vie. Avec une présence significative sur plusieurs marchés mondiaux clés, nous avons un portefeuille de propriétés exceptionnelles en Russ…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller