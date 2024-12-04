Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit

Acheter un appartement à Dubaï et le revendre dans 2-3 ans avec un bénéfice de 100% — n’est-ce pas le rêve de tout investisseur ? Avec le développement du marché des prêts hypothécaires, cela est devenu possible même pour un acheteur étranger. Nous avons rassemblé dans cet article toutes les informations sur un prêt immobilier à Dubaï et vous expliquons comment un étranger peut en obtenir un.

Le marché immobilier de Dubaï peut désormais être qualifié de véritablement « chaud », et cela n’est pas dû à la chaude saison estivale, mais au nombre de transactions, qui a presque triplé au cours de l’année écoulée. Appartements et appartements, villas et maisons de ville — tout cela s’est transformé en « or concret », dont le coût ne cesse de croître.

Mais que se passe-t-il si un acheteur étranger ne dispose que de la moitié du montant nécessaire pour acheter un appartement ? Bien sûr, utilisez une hypothèque. Alors, voyons ça. que doit savoir un étranger pour acquérir appartement à Dubaï à crédit.

Conditions pour obtenir un crédit immobilier à Dubaï

L’obtention d’un prêt hypothécaire est différente pour les résidents et les non-résidents. Il est plus facile pour les résidents locaux d’obtenir prêt à Dubaï, et les obligations pour eux ne sont pas si strictes. Par exemple, les banques exigent un acompte moindre de la part des résidents locaux et sont plus disposées à proposer des prêts aux personnes âgées.

Conditions générales pour obtenir un crédit immobilier à Dubaï :

Statut juridique. Si l’acheteur a le statut de résident des Émirats arabes unis, il peut prétendre à un montant hypothécaire plus important — environ 80% de la valeur de la propriété. Si l’emprunteur n’est pas un résident des Émirats arabes unis, le montant du prêt hypothécaire ne peut pas dépasser 50%.

Si l’acheteur a le statut de résident des Émirats arabes unis, il peut prétendre à un montant hypothécaire plus important — environ 80% de la valeur de la propriété. Si l’emprunteur n’est pas un résident des Émirats arabes unis, le montant du prêt hypothécaire ne peut pas dépasser 50%. Âge. Le prochain critère important est l’âge de l’emprunteur — il peut s’agir d’une personne âgée de 25 à 65 ans (60 pour les non-résidents). Dans le même temps, la durée maximale du prêt hypothécaire est de 25 ans, mais plus l’emprunteur est proche de l’âge de la retraite, plus la durée du prêt hypothécaire sera courte. Une nuance importante est que le dernier versement hypothécaire doit être effectué avant que le demandeur n’atteigne l’âge de la retraite.

Le prochain critère important est l’âge de l’emprunteur — il peut s’agir d’une personne âgée de 25 à 65 ans (60 pour les non-résidents). Dans le même temps, la durée maximale du prêt hypothécaire est de 25 ans, mais plus l’emprunteur est proche de l’âge de la retraite, plus la durée du prêt hypothécaire sera courte. Une nuance importante est que le dernier versement hypothécaire doit être effectué avant que le demandeur n’atteigne l’âge de la retraite. Niveau de revenu. Une autre condition tout aussi importante est que le montant des mensualités hypothécaires ne dépasse pas 50% des revenus de l’emprunteur. Dans le même temps, non seulement les versements sur cette hypothèque sont pris en compte, mais également tous les prêts existants (le cas échéant). Une nuance importante. après tous les paiements, l’emprunteur doit disposer de fonds d’un montant de 900 $ pour chaque membre de la famille.

Une autre condition tout aussi importante est que le montant des mensualités hypothécaires ne dépasse pas 50% des revenus de l’emprunteur. Dans le même temps, non seulement les versements sur cette hypothèque sont pris en compte, mais également tous les prêts existants (le cas échéant). Une nuance importante. après tous les paiements, l’emprunteur doit disposer de fonds d’un montant de 900 $ pour chaque membre de la famille. Emploi aux Émirats arabes unis. Cette condition est facultative, mais constituera un excellent bonus si vous souhaitez obtenir un crédit immobilier. Avoir votre propre entreprise aux Émirats arabes unis convient également à cela.

Cette condition est facultative, mais constituera un excellent bonus si vous souhaitez obtenir un crédit immobilier. Avoir votre propre entreprise aux Émirats arabes unis convient également à cela. Disponibilité de la propriété aux Émirats arabes unis. Cette condition est également facultative, mais constituera un excellent « bonus » lors d’une demande de crédit immobilier.

Hypothèque à Dubaï pour les Russes est délivré selon les mêmes principes que pour tout autre résident. Dans des cas exceptionnels, les banques peuvent vérifier plus soigneusement l’origine des fonds du demandeur.

Quels documents sont nécessaires pour obtenir un prêt immobilier à Dubaï ?

Les exigences en matière de documents diffèrent selon que vous avez ou non le statut de résident. Les résidents des Émirats arabes unis fournissent une pièce d’identité des Émirats et une preuve de revenus provenant de leur lieu de travail aux Émirats arabes unis, tandis que les propriétaires d’entreprise devront fournir une déclaration de revenus. Les non-résidents ont besoin de documents confirmant leurs revenus et leur stabilité financière dans leur pays de résidence.

Documents pour prêts hypothécaires à Dubaï pour les résidents :

Copie du passeport et du visa. Confirmez votre identité et votre statut de résident.

Confirmez votre identité et votre statut de résident. Carte d’identité des Émirats . Document d’identification personnel, qui est un document obligatoire pour tous les résidents des Émirats arabes unis.

. Document d’identification personnel, qui est un document obligatoire pour tous les résidents des Émirats arabes unis. Attestation de revenus. Document pertinent de l’employeur ou déclarations de revenus (pour les propriétaires d’entreprise) confirmant le revenu actuel.

Document pertinent de l’employeur ou déclarations de revenus (pour les propriétaires d’entreprise) confirmant le revenu actuel. Confirmation du lieu de résidence. Contrat de location ou factures de services publics (par exemple, de DEWA).

Contrat de location ou factures de services publics (par exemple, de DEWA). Relevés bancaires. Pour analyser les transactions financières et la stabilité des revenus, les relevés des 3 à 6 derniers mois sont pris en compte.

Pour analyser les transactions financières et la stabilité des revenus, les relevés des 3 à 6 derniers mois sont pris en compte. Rapports de crédit. Données sur les prêts en cours (le cas échéant) pour estimer le montant total du prêt.

Documents pour prêts hypothécaires à Dubaï pour les non-résidents :

Une copie d’un passeport étranger. Pour confirmer votre identité.

Pour confirmer votre identité. Relevés bancaires. Les déclarations sont également pertinentes pour une période de 3 à 6 mois.

Les déclarations sont également pertinentes pour une période de 3 à 6 mois. Preuve de revenus. Certificat de travail ou déclaration de revenus indiquant le revenu mensuel.

Certificat de travail ou déclaration de revenus indiquant le revenu mensuel. Documents confirmant la source des revenus. Nécessaire pour évaluer la légalité de l’origine des revenus, surtout s’ils proviennent de l’étranger.

Nécessaire pour évaluer la légalité de l’origine des revenus, surtout s’ils proviennent de l’étranger. Contrat d’achat et de vente. Vous en aurez besoin après avoir sélectionné un objet pour un enregistrement ultérieur de la transaction.

Documents complémentaires:

Certificat de propriété (s’il y a des biens immobiliers aux Émirats arabes unis). Cela peut être nécessaire pour vérifier les actifs.

(s’il y a des biens immobiliers aux Émirats arabes unis). Cela peut être nécessaire pour vérifier les actifs. Contrat d’achat immobilier. Obligatoire après la sélection d’une propriété.

Obligatoire après la sélection d’une propriété. Documents pour les prêts existants. Confirmation de la présence ou de l’absence d’obligations envers les banques.

Confirmation de la présence ou de l’absence d’obligations envers les banques. Assurance. Pour certaines banques, l’assurance est une obligation, notamment pour les prêts à longue durée. L’assurance concerne aussi bien la vie de l’emprunteur que le bien prêté.

Il y a des cas où l’hypothèque à Dubaï pour les étrangers devient disponible uniquement sur présentation des rapports de crédit de votre pays de résidence. Les banques procèdent ainsi à une évaluation générale de la discipline financière de l’emprunteur. Si les risques qui y sont associés sont élevés, les banques peuvent exiger un garant ou la preuve de sources de revenus supplémentaires, comme la location d’autres biens immobiliers ou des investissements.

Banques qui accordent des prêts pour l’immobilier à Dubaï et taux d’intérêt

Les banques locales et européennes opèrent aux Émirats arabes unis — chacune d’entre elles propose ses propres offres hypothécaires aux étrangers. Il convient de garder à l’esprit que toute banque effectuera un contrôle préliminaire pour s’assurer que toutes les exigences de l’emprunteur sont remplies. Il est important de prendre en compte ici que les banques de Dubaï vérifieront particulièrement soigneusement votre solvabilité et la réputation de votre entreprise. les actifs, les revenus et autres obligations de crédit seront vérifiés — tout emprunteur peu fiable sera éliminé à ce stade.

Taille du pari :

Les taux d’intérêt sur les prêts immobiliers à Dubaï commencent à 2,5% (mais pour les non-résidents, les banques proposent souvent à partir de 3,5%).

La durée du prêt peut aller jusqu’à 25 ans ou jusqu’à l’âge de 60 ans (65 ans pour les résidents).

Le montant du prêt peut aller jusqu’à 80% de la valeur du bien.

Comme presque partout dans le monde, les taux hypothécaires à Dubaï sont fixes et flottants.

Tarifs fixes sont déterminés sur la base du taux de refinancement (il est déterminé par la Banque centrale) et comprennent le remboursement de la dette elle-même et les intérêts du prêt. Un tel prêt ne peut être modifié pendant toute la durée de remboursement. Si un emprunteur souhaite rembourser son prêt hypothécaire par anticipation, les banques imposent généralement une pénalité d’environ 3 000 $ ou retiennent un pourcentage de la valeur de la propriété à titre de pénalité.

Taux variable signifie que les intérêts du prêt sont calculés à partir du montant restant de la dette — les paiements d’intérêts diminueront chaque mois. Cependant, le taux variable peut changer immédiatement au moment du paiement — ​​tout dépend de l’état du marché immobilier, de l’inflation et d’autres facteurs économiques. En règle générale, les banques utilisent un taux variable pour les prêts à court terme — jusqu’à 5 ans.

Hypothèque à Dubaï, taux d’intérêt des prêts bancaires pour 2024 :

Banque Revenu minimum AED/EUR Tarif pour les résidents Tarif pour les non-résidents Durée maximale du prêt hypothécaire Acompte, résident/non-résident Prêt maximum basé sur la valeur de la propriété HSBC 15 000 / 4084) À partir de 2.49 % À partir de 3.5 % Jusqu'à 25 ans 20 % / 25 % Jusqu'à 80 % Machrek 15 000 / 4084 À partir de 2.49 % À partir de 3.75 % Jusqu'à 25 ans 20-25 % / 30 % Jusqu'à 75 % pour les résidents, jusqu'à 60 % pour les non-résidents Émirats arabes unis 12 000 / 3 267 De 3.29 % À partir de 4.0 % Jusqu'à 25 ans 20 % / 25 % Jusqu'à 80 % pour les résidents FAB (Première banque d'Abu Dhabi) 15 000 / 4084 À partir de 3.5 % À partir de 4.5 % Jusqu'à 25 ans 20 % / 30 % Jusqu'à 75 % ADCB (Banque commerciale d'Abou Dhabi) 10 000 / 2 723 À partir de 3.25 % À partir de 4.0 % Jusqu'à 25 ans 20 % / 25-30 % Jusqu'à 75 à 80 % RAKBANK 15 000 / 4084 À partir de 3.75 % À partir de 4.75 % Jusqu'à 25 ans 25 % / 35 % Jusqu'à 70 %

Il est possible de se renseigner à l’avance est-il possible d’obtenir un prêt hypothécaire à Dubaï pour un objet spécifique et si cela sera suffisant pour une propriété spécifique. Les banques et les courtiers en crédit immobilier proposent des calculateurs en ligne pour calculer le montant de votre prêt et vos mensualités. Et sur leurs sites Web, ils indiquent souvent les types de biens immobiliers pour lesquels des prêts sont disponibles. Par exemple, certaines banques travaillent uniquement avec des biens immobiliers finis et n’accordent pas de prêts au logement en construction auprès du promoteur.

Sociétés hypothécaires

Outre les banques traditionnelles, il existe à Dubaï des sociétés de crédit hypothécaire spécialisées qui proposent des solutions de financement aux acheteurs immobiliers. Ils se spécialisent dans l’octroi de prêts hypothécaires et proposent souvent une gamme de produits flexibles adaptés à différents types d’emprunteurs, notamment les résidents, les non-résidents et les investisseurs.

Contrairement aux banques, les sociétés de prêts hypothécaires se concentrent exclusivement sur les propriétés résidentielles, offrant des taux d’intérêt plus bas ou des options exclusives. Les sociétés hypothécaires bien connues à Dubaï comprennent Tamweel et Amlak Finance, qui proposent des solutions hypothécaires islamiques (financement conforme à la charia). Pour les adeptes de la foi islamique, ces sociétés peuvent proposer des prêts hypothécaires sans intérêt.

Processus d’obtention d’un prêt hypothécaire à Dubaï

Avant acheter un appartement avec un prêt hypothécaire à Dubaï, vous devez soumettre une demande de prêt à la banque sélectionnée pour approbation préalable. La banque évalue la solvabilité du demandeur et confirme le montant pour lequel il peut obtenir un prêt hypothécaire à Dubaï. Vous pouvez contacter l’agence — elle vous aidera à rassembler tous les documents nécessaires et à les envoyer à la banque. Cela permettra de gagner du temps, mais nécessitera des frais de commission supplémentaires.

Étapes du processus d’inscription :

Sélection de biens immobiliers. Après avoir reçu une approbation préliminaire, vous pouvez en sélectionner un qui convient à votre budget.immobilier à Dubaï avec hypothèque. L’agence aide généralement à la recherche, en fonction du budget et des préférences du client. Ils essaient de garantir la pureté juridique de la transaction et conviennent eux-mêmes de toutes les conditions avec le vendeur.

Après avoir reçu une approbation préliminaire, vous pouvez en sélectionner un qui convient à votre budget.immobilier à Dubaï avec hypothèque. L’agence aide généralement à la recherche, en fonction du budget et des préférences du client. Ils essaient de garantir la pureté juridique de la transaction et conviennent eux-mêmes de toutes les conditions avec le vendeur. Évaluation immobilière. Les banques exigent une expertise du bien sélectionné, car lorsqu’elles accordent un prêt hypothécaire, elles se basent sur sa valeur d’expertise (généralement inférieure à la valeur marchande). Pour ce faire, le demandeur doit contacter de manière indépendante des évaluateurs agréés ou une agence. En règle générale, l’agence dispose d’une base prête à l’emploi de spécialistes fiables, y compris ceux avec lesquels les banques elles-mêmes travaillent en permanence.

Les banques exigent une expertise du bien sélectionné, car lorsqu’elles accordent un prêt hypothécaire, elles se basent sur sa valeur d’expertise (généralement inférieure à la valeur marchande). Pour ce faire, le demandeur doit contacter de manière indépendante des évaluateurs agréés ou une agence. En règle générale, l’agence dispose d’une base prête à l’emploi de spécialistes fiables, y compris ceux avec lesquels les banques elles-mêmes travaillent en permanence. Approbation finale hypothèques à Dubaï. Termes l’approbation finale comprend la soumission par le demandeur d’un ensemble complet de documents à la banque, comprenant le contrat d’achat et de vente et les résultats des travaux de l’expert. Si l’inscription se fait par l’intermédiaire d’une agence, alors la présence du demandeur à ce stade n’est pas nécessaire.

Termes l’approbation finale comprend la soumission par le demandeur d’un ensemble complet de documents à la banque, comprenant le contrat d’achat et de vente et les résultats des travaux de l’expert. Si l’inscription se fait par l’intermédiaire d’une agence, alors la présence du demandeur à ce stade n’est pas nécessaire. Conclure un accord et signer un accord. Après approbation finale, vous devez signer un contrat de prêt hypothécaire avec la banque. Vous devez également enregistrer la transaction auprès du Dubai Land Department (DLD). Lorsqu’ils travaillent par l’intermédiaire d’une agence, ils feront en sorte que tous les documents soient signés, y compris le contrat de prêt hypothécaire et les documents d’enregistrement du DLD, et aideront au paiement des taxes et des frais.

Après avoir effectué la transaction auprès du service foncier de la ville, l’acheteur recevra un certificat dont l’original sera conservé en banque jusqu’au remboursement intégral du prêt. L’emprunteur aura en main une copie certifiée conforme.

Frais d’obtention d’un prêt hypothécaire

Les coûts hypothécaires à Dubaï varient considérablement en fonction des conditions bancaires, du type de propriété et d’autres facteurs, mais les principales catégories restent les mêmes (comme l’acompte). Les résidents des Émirats arabes unis sont tenus de payer un minimum de 20% de la valeur de la propriété (si la valeur est inférieure à 5 millions de dirhams / 1 361 396 $) ou 30% (si la valeur est supérieure à 5 millions de dirhams / 1 361 396 $). Pour les non-résidents, ce chiffre est plus élevé, entre 25 et 40%, ce qui fait de ce paiement le paiement unique le plus important auquel un emprunteur devra faire face. De plus, vous devez payer :

Taxe sur le transfert de propriété. Àcheter une propriété à Dubaï il est nécessaire de payer des frais d’enregistrement des droits de propriété d’un montant de 4% de la valeur du bien.

il est nécessaire de payer des frais d’enregistrement des droits de propriété d’un montant de 4% de la valeur du bien. Frais d’enregistrement hypothécaire. En plus de la taxe sur les titres de propriété, le contrat hypothécaire doit être enregistré auprès du Département foncier des Émirats arabes unis. Les frais s’élèvent à 0,25% du montant du prêt hypothécaire, plus des frais d’administration supplémentaires de 290 dirhams (80 $).

En plus de la taxe sur les titres de propriété, le contrat hypothécaire doit être enregistré auprès du Département foncier des Émirats arabes unis. Les frais s’élèvent à 0,25% du montant du prêt hypothécaire, plus des frais d’administration supplémentaires de 290 dirhams (80 $). Évaluation immobilière. Les banques exigent souvent une évaluation indépendante du bien immobilier pour confirmer sa valeur marchande. Les coûts d’évaluation varient de 2 500 à 3 500 AED (680 à 955 dollars), selon l’évaluateur choisi et le type de propriété.

Les banques exigent souvent une évaluation indépendante du bien immobilier pour confirmer sa valeur marchande. Les coûts d’évaluation varient de 2 500 à 3 500 AED (680 à 955 dollars), selon l’évaluateur choisi et le type de propriété. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les Émirats arabes unis appliquent une taxe sur la valeur ajoutée de 5% qui s’applique à la plupart des services tels que ceux des avocats, des agences et des compagnies d’assurance. Par exemple, la TVA est facturée sur les services d’évaluation et juridiques.

Les Émirats arabes unis appliquent une taxe sur la valeur ajoutée de 5% qui s’applique à la plupart des services tels que ceux des avocats, des agences et des compagnies d’assurance. Par exemple, la TVA est facturée sur les services d’évaluation et juridiques. Commission d’agent immobilier. Si l’achat est effectué par l’intermédiaire d’un agent immobilier, vous devez payer pour ses services. La commission standard des agents immobiliers aux Émirats arabes unis est de 2% du prix de la propriété.

Si l’achat est effectué par l’intermédiaire d’un agent immobilier, vous devez payer pour ses services. La commission standard des agents immobiliers aux Émirats arabes unis est de 2% du prix de la propriété. Assurance. Les banques exigent que les emprunteurs souscrivent une assurance obligatoire, dont le coût est généralement de 0,25 à 0,50% du montant du prêt par an et dépend du montant du prêt et de l’âge de l’emprunteur.

Commissions et frais supplémentaires :

Frais d’arrangement hypothécaire. La plupart des banques facturent des frais de dossier de prêt hypothécaire, qui correspondent généralement à 1% du montant du prêt, mais peuvent varier selon les banques.

La plupart des banques facturent des frais de dossier de prêt hypothécaire, qui correspondent généralement à 1% du montant du prêt, mais peuvent varier selon les banques. Frais juridiques. Lors de la conclusion d’un contrat d’achat et de l’obtention d’un prêt hypothécaire, une assistance juridique peut être nécessaire. Le coût de ces services commence à partir de 5 000 dirhams (1 360 dollars), en fonction de la complexité de la transaction et de l’expérience de l’avocat.

Lors de la conclusion d’un contrat d’achat et de l’obtention d’un prêt hypothécaire, une assistance juridique peut être nécessaire. Le coût de ces services commence à partir de 5 000 dirhams (1 360 dollars), en fonction de la complexité de la transaction et de l’expérience de l’avocat. Frais administratifs bancaires. Certaines banques facturent des frais administratifs supplémentaires pour le service de votre prêt hypothécaire et la tenue de vos comptes. Ces frais peuvent varier de 500 à 2 000 dirhams (136 à 545 dollars), selon la banque et les services fournis.

Certaines banques facturent des frais administratifs supplémentaires pour le service de votre prêt hypothécaire et la tenue de vos comptes. Ces frais peuvent varier de 500 à 2 000 dirhams (136 à 545 dollars), selon la banque et les services fournis. Frais de règlement anticipé. En cas de remboursement anticipé de l’hypothèque, la banque peut facturer des frais, qui représentent généralement 1 à 3% du montant restant du prêt. Cependant, certaines banques proposent des conditions avec commission réduite ou nulle, selon la durée du contrat de prêt.

L’un des postes de dépenses les plus discrets est le transfert de fonds en devises étrangères (frais de conversion et de transfert de devises). Il est facturé si l’emprunteur est un non-résident des Émirats arabes unis et finance la transaction depuis l’étranger. Le montant de ces frais dépend de la banque émettrice et de la banque réceptrice. Il est recommandé d’étudier d’abord les tarifs de transfert et de conversion des fonds et d’inclure la différence dans le montant total.