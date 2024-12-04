  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement

Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$420,270
32
ID: 27586
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Ras el Khaïmah

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements en bord de mer avec plan de paiement après livraison sur 5 ans sur l'île d'Al Marjan

Niché sur les rivages immaculés de l'île d'Al Marjan, l'archipel artificiel emblématique de Ras Al Khaimah, ce projet en bord de mer offre un style de vie exclusif en bord de mer, entouré d'eaux cristallines et d'attractions de loisirs de renommée mondiale. L'île d'Al Marjan s'est rapidement imposée comme l'une des destinations les plus prisées des Émirats arabes unis, réputée pour ses complexes hôteliers luxueux, ses promenades animées en bord de mer et son accès direct au magnifique golfe Persique. Son emplacement stratégique inégalé en fait un pôle d'investissement, de tourisme et de vie côtière paisible, alliant la beauté naturelle de la vie insulaire au confort d'infrastructures modernes.

Les appartements à vendre sur l'île d'Al Marjan ont été soigneusement conçus pour répondre aux divers besoins des investisseurs et des utilisateurs finaux. L'un des points forts de ce projet est son plan de paiement après livraison très attractif, offrant aux acheteurs la possibilité d'étaler leurs paiements bien au-delà de la date de livraison. Cette structure financière accessible et attractive rend l'accession à la propriété plus accessible que jamais, que vous recherchiez une résidence secondaire, une résidence longue durée ou un investissement sûr sur l'un des marchés immobiliers les plus dynamiques et en pleine croissance des Émirats arabes unis.

Outre un plan de paiement flexible, le projet se distingue par ses appartements entièrement meublés et prêts à emménager. Chaque résidence est décorée avec soin, avec des intérieurs modernes, des finitions haut de gamme et un mobilier contemporain. Ainsi, le stress de l'ameublement d'un nouveau logement est éliminé et chaque unité est clé en main, conçue pour offrir confort, élégance et fonctionnalité dès le premier jour.

Les résidents profiteront d'un style de vie axé sur la détente et le confort, avec un accès direct à des vues imprenables sur la plage, des équipements dignes d'un complexe hôtelier et l'atmosphère animée et cosmopolite qui fait la renommée de l'île d'Al Marjan. Que vous l'envisagiez comme une oasis personnelle ou un bien locatif à haut rendement, Playa Viva offre une opportunité rare de combiner un potentiel d'investissement judicieux avec un quotidien luxueux.


RKT-00025

Localisation sur la carte

Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Alimentation et boissons
Loisirs

Complexes similaires
Complexe résidentiel Furnished apartments in the elite residential complex Sunset Bay Two in the Dubai Islands area, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,28M
Immeuble Appartements prestigieux en bord de mer à Palm Jumeirah
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$6,23M
Complexe résidentiel New stylish residential complex Woodland Terraces in Meydan area, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$344,252
Complexe résidentiel New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Al Hiyar, Émirats arabes unis
depuis
$2,87M
Complexe résidentiel New residence Albero with a swimming pool, a garden and a wellness center, Liwan, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$221,287
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$420,270
Autres complexes
Complexe résidentiel Exclusive residences in the new complex Barari Heights with an infinity pool, spa areas and kids' playgrounds, Majan, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$852,280
Barari Heights est un nouveau complexe résidentiel, situé dans la zone prestigieuse de Marjan. Ce projet offre la combinaison unique de l'isolement et de l'accessibilité urbaine. Votre nouvelle résidence sera à deux pas des beaux restaurants, des monuments culturels et des centres commerciau…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Azizi Grand — new residence by Azizi with swimming pools and gardens close to the golf club in Dubai Sports City
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$215,815
Nous proposons des appartements avec balcons spacieux.La résidence dispose de deux piscines avec vue panoramique sur la ville, d'une aire de jeux pour enfants et d'une piscine pour enfants, d'une salle de sport, de boutiques et de restaurants, de jardins paysagés et d'espaces barbecue, d'une…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Stonehenge 1
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$141,862
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 11
Surface 41–217 m²
4 objets immobiliers 4
Foreign real estate from 40,000 $. FREE CONSULTATION. HELP IN RECEIVING THE RESIDENT STATUS. We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 20%; - financial gu…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
64.0 – 77.0
205,642 – 241,512
Apartment 2 chambres
217.0
622,110
Appartement
41.0
141,862
Agence
DDA Real Estate
