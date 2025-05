Complexe résidentiel New project Jumeirah Residences Emirates Towers with a swimming pool, lounge areas and around-the-clock security, Trade Center, Dubai, UAE

Jumeirah Residences Emirates Towers est un projet de luxe par Dubai Holding, qui élève les normes de la vie urbaine à un nouveau niveau. Le complexe est situé au cœur de Dubaï, à proximité des tours Jumeirah Emirates et du musée du futur, dans la zone prestigieuse du Trade Center, où les principaux centres culturels et commerciaux de la ville sont concentrés. Le projet dispose d'appartements spacieux avec 1-4 chambres, y compris des résidences uniques avec des plafonds double hauteur, fenêtres ouvertes vue imprenable sur le centre-ville de Dubaï, DIFC, Burj Khalifa et le golfe Arabique.

Les résidents ont accès à des équipements haut de gamme : une piscine panoramique, une sécurité 24h/24, des services de portier et de voiturier, un service haut de gamme par Jumeirah, des espaces communs de nettoyage et d'entretien, des espaces de salon et un service de conciergerie 24/7. Cet endroit combine idéalement rythme d'affaires et haut niveau d'intimité, entouré de galeries internationales, des restaurants haut de gamme et une ambiance à la mode.

Équipements:

piscine avec vue sur la ville

Locaux et personnel

services de voiturier et de portier

Concierge 24/7

nettoyage et entretien des zones communes

Sécurité 24 heures sur 24

Achèvement - 3ème trimestre 2030.

Plan de paiement Annexe

Caractéristiques des appartements

La cuisine est équipée

Emplacement et infrastructure à proximité

En raison de l'emplacement à proximité des autoroutes principales - Sheikh Zayed Road et Al Khail Road - vous pouvez obtenir le centre-ville de Dubaï, City Walk, J1 Beach et d'autres monuments en quelques minutes.