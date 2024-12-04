  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  Complexe résidentiel Vysokaa arenda

Complexe résidentiel Vysokaa arenda

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$346,575
;
17
ID: 28089
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Autres complexes
Complexe résidentiel Prestigious new development Belgravia Gardens with a wide range of services in Dubailand area, UAE
Complexe résidentiel Prestigious new development Belgravia Gardens with a wide range of services in Dubailand area, UAE
Complexe résidentiel Prestigious new development Belgravia Gardens with a wide range of services in Dubailand area, UAE
Complexe résidentiel Prestigious new development Belgravia Gardens with a wide range of services in Dubailand area, UAE
Complexe résidentiel Prestigious new development Belgravia Gardens with a wide range of services in Dubailand area, UAE
Afficher tout Complexe résidentiel Prestigious new development Belgravia Gardens with a wide range of services in Dubailand area, UAE
Complexe résidentiel Prestigious new development Belgravia Gardens with a wide range of services in Dubailand area, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$779,736
Belgravia Gardens est un complexe résidentiel et une communauté dynamique où le style, le confort et la commodité se réunissent harmonieusement. Chaque détail ici a été pensé pour convenir à votre style de vie: des résidences élégantes avec des terrasses spacieuses aux espaces communaux remp…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Belgrove Residences
Complexe résidentiel Belgrove Residences
Complexe résidentiel Belgrove Residences
Complexe résidentiel Belgrove Residences
Complexe résidentiel Belgrove Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Belgrove Residences
Complexe résidentiel Belgrove Residences
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$493,378
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 26
Appartements dans le superbe projet Belgrove Residences dans la région de Bukadra ! Cuisine entièrement équipée ! Accès au lagon de cristal ! Excellente option pour vivre et investir ! Superbe vue panoramique ! Nous trouverons des logements avec un taux hypothécaire ou un plan de versement a…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel New Reef 1000 Residence with underground gardens and a co-working area, Dubailand, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Reef 1000 Residence with underground gardens and a co-working area, Dubailand, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Reef 1000 Residence with underground gardens and a co-working area, Dubailand, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Reef 1000 Residence with underground gardens and a co-working area, Dubailand, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Reef 1000 Residence with underground gardens and a co-working area, Dubailand, Dubai, UAE
Afficher tout Complexe résidentiel New Reef 1000 Residence with underground gardens and a co-working area, Dubailand, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Reef 1000 Residence with underground gardens and a co-working area, Dubailand, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$526,934
Reef 1000 de Reef Development est un complexe résidentiel innovant, qui incarne l'idée d'une combinaison harmonieuse de design moderne et d'esthétique naturelle. Le projet est situé à Dubai Land Residence Complex et propose des appartements uniques avec la solution architecturale brevetée, y…
Agence
TRANIO
_relevant_news_
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
04.12.2024
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
27.09.2024
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
Afficher toutes les publications