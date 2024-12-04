Appartements dans un nouveau complexe résidentiel près de l'eau dans l'une des zones les plus prospères de Dubaï.

Équipements du complexe:

piscine

Salle de sport

barbecue

aire de jeux pour enfants

sauna

Commerce de détail

restaurants

Plan de paiement

60% pendant la construction

40% 2 ans après l'achèvement

Avantages

L'acheteur peut obtenir un permis de séjour de Dubaï pour des investissements immobiliers d'un montant de 205 000 $.

Emplacement et infrastructure à proximité

Le complexe est situé à 5 minutes du Burj Khalifa et du centre commercial, à 20 minutes de l'aéroport, marina, club de golf et Palm Jumeirah.

Dubaï est le principal centre économique et financier du pays. L'immobilier local est principalement destiné au segment de la propriété principale avec des hôtels et des gratte-ciel résidentiels. Les zones les plus populaires — Palm Jumeirah, Dubai Marina, Downtown Dubai, Jumeirah Beach Residence, Emirates Hills, Deira, Arabian Ranches. Il y a beaucoup d'objets à Dubaï qui sont caractérisés comme le plus grand. Voici le plus haut gratte-ciel du monde, le Burj Khalifa, les deux plus hauts hôtels, le Burj Al Arab, sept étoiles, et la Rose Tower. L'une des principales attractions de la ville est la station de ski intérieure à 5 pentes Ski Dubaï avec 60 m de montagne artificielle. Les centres commerciaux de Dubaï — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall et autres — sont parmi les plus importants au monde. La plus grande île artificielle, Palm Jumeirah, a été créée dans les eaux du golfe Persique.