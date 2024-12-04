  1. Realting.com
  Complexe résidentiel Creek Vistas Grande — comfortable apartments in a new complex by Sobha with a swimming pool and a gym in Sobha Hartland, Dubai

Complexe résidentiel Creek Vistas Grande — comfortable apartments in a new complex by Sobha with a swimming pool and a gym in Sobha Hartland, Dubai

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$716,868
15/08/2025
$721,130
14/08/2025
$723,337
13/08/2025
$727,191
12/08/2025
$725,181
11/08/2025
$725,054
10/08/2025
$725,218
09/08/2025
$724,557
08/08/2025
$724,861
07/08/2025
$730,220
06/08/2025
$730,419
05/08/2025
$729,954
04/08/2025
$728,777
03/08/2025
$728,554
02/08/2025
$740,455
01/08/2025
$738,701
26/09/2024
$754,753
23/09/2024
$756,145
20/09/2024
$762,246
17/09/2024
$761,665
14/09/2024
$761,819
9
9
Dernière actualisation: 15/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

À propos du complexe

Appartements dans un nouveau complexe résidentiel près de l'eau dans l'une des zones les plus prospères de Dubaï.

Équipements du complexe:

  • piscine
  • Salle de sport
  • barbecue
  • aire de jeux pour enfants
  • sauna
  • Commerce de détail
  • restaurants

Plan de paiement

  • 60% pendant la construction
  • 40% 2 ans après l'achèvement
Avantages

L'acheteur peut obtenir un permis de séjour de Dubaï pour des investissements immobiliers d'un montant de 205 000 $.

Emplacement et infrastructure à proximité

Le complexe est situé à 5 minutes du Burj Khalifa et du centre commercial, à 20 minutes de l'aéroport, marina, club de golf et Palm Jumeirah.

Dubaï est le principal centre économique et financier du pays. L'immobilier local est principalement destiné au segment de la propriété principale avec des hôtels et des gratte-ciel résidentiels. Les zones les plus populaires — Palm Jumeirah, Dubai Marina, Downtown Dubai, Jumeirah Beach Residence, Emirates Hills, Deira, Arabian Ranches. Il y a beaucoup d'objets à Dubaï qui sont caractérisés comme le plus grand. Voici le plus haut gratte-ciel du monde, le Burj Khalifa, les deux plus hauts hôtels, le Burj Al Arab, sept étoiles, et la Rose Tower. L'une des principales attractions de la ville est la station de ski intérieure à 5 pentes Ski Dubaï avec 60 m de montagne artificielle. Les centres commerciaux de Dubaï — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall et autres — sont parmi les plus importants au monde. La plus grande île artificielle, Palm Jumeirah, a été créée dans les eaux du golfe Persique.

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Éducation
Alimentation et boissons
Loisirs

