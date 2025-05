Complexe résidentiel New Sparklz Residence with swimming pools, sports grounds and a spa, Al Furjan, Dubai, UAE

Sparklz est un projet qui allie parfaitement style moderne, confort pensé et situation exceptionnelle. Situé dans l'un des quartiers les plus dynamiques et confortables de Dubaï - Al Furjan, ce complexe résidentiel deviendra le choix idéal pour la vie et l'investissement. Chaque appartement à Sparklz est livré entièrement meublé, vous permettant d'emménager immédiatement et d'embrasser la vie sans soucis inutiles. Studios et appartements avec 1-3 chambres sont disponibles.

Le projet deviendra la véritable île de confort grâce à plus de 30 réflexions et diverses commodités. L'immense piscine de 743 m2 est l'endroit idéal pour les loisirs dans les journées ensoleillées, et pour les amateurs de sport, il y a une salle de sport avec une aquazone, des terrains de basket et de badminton, un espace de yoga, des pistes de jogging et un terrain de sport polyvalent. Il y a aussi des aires de jeux pour enfants équipées, et pour toute la famille - des aires de barbecue et un cinéma extérieur, où vous pouvez passer des soirées confortables à l'extérieur.

Équipements:

piscines

cinéma extérieur

espace yoga

Salle de sport

terrain de basketball

terrains de sport

Spa

piste de jogging

Espace barbecue

Achèvement - 2ème trimestre de 2028.

Plan de paiement: 70/30 (plan de paiement pour 30 mois après la remise).

Caractéristiques des appartements

Appartements entièrement équipés

Emplacement et infrastructure à proximité

Al Furjan est une communauté établie, où la cohésion et le rythme de la ville sont combinés. Des parcs verts, des magasins, des écoles, des restaurants et des zones de loisirs sont à quelques pas de votre nouvelle maison. La station de métro Gardens est à seulement 625 mètres. Il y a aussi un accès immédiat à l'autoroute principale de la ville - Sheikh Zayed Road.