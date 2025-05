Complexe résidentiel New complex of furnished apartments Guzel Tower with a swimming pool and a spa, JVT, Dubai, UAE

Güzel Towers est un projet au cœur du Triangle de Jumeirah Village à Dubaï. Ce complexe résidentiel unique comprend deux magnifiques tours de hauteur. L'architecture moderne associée au design raffiné et à l'harmonie de la nature créent l'espace idéal pour la vie, où le luxe et le confort deviennent une partie de votre vie quotidienne. Des studios et appartements de 102 chambres sont disponibles. Tous les appartements sont entièrement meublés et construits avec des matériaux premium. Chaque coin de ces résidences est pensé au dernier détail pour fournir aux résidents un sentiment confortable et élégant. Spacieux salons, plein de lumière naturelle grâce à des fenêtres au plafond, une cuisine moderne avec des appareils électroménagers de haute qualité, et des salles de bains élégantes avec des éléments sophistiqués créent l'atmosphère, ce qui vous donne envie de vivre dans.

L'élément central du projet est la magnifique piscine avec de l'eau cristalline, entourée de verdure. Cette oasis est idéale pour les loisirs dans les salons confortables. Il y a aussi des espaces barbecue modernes, où vous pouvez passer du temps avec vos amis et votre famille. Pour une vie active et saine, le complexe offre un centre de fitness haut de gamme avec des équipements avancés et une piste de jogging, idéal pour les courses du matin ou les promenades du soir. Il y a une aire de jeux pour enfants, où les enfants peuvent s'amuser en toute sécurité. Vous pourrez vous détendre dans le jacuzzi et le spa de luxe, créés pour un maximum de confort et de rajeunissement après une longue journée.

Équipements:

piscine

Salle de sport

piste de jogging

aire de jeux pour enfants

Espace barbecue

jacuzzi et spa

Achèvement - 4e trimestre de 2027.

Plan de paiement 80/20.

Caractéristiques des appartements

Appartements entièrement meublés

Emplacement et infrastructure à proximité

Jumeirah Village Triangle (JVT) est l'une des zones les plus recherchées et prospectives de Dubaï, qui combine la tranquillité de la vie de pays et la proximité des installations urbaines modernes idéalement. Ici, dans le centre-ville, il y a des complexes résidentiels, y compris des villas et des appartements, assurant une vie confortable et sécuritaire pour les familles et les professionnels. La zone est le choix parfait pour les familles. Il y a tout ce qu'il faut pour vivre confortablement ici : parcs, terrains de jeux pour enfants et salons. En outre, la région offre une infrastructure bien développée avec des magasins, des cafés, des restaurants, des centres de fitness et des installations médicales, rendant la vie quotidienne vraiment confortable. Il y a aussi des complexes sportifs, des aires de barbecue, des parcs aquatiques et des piscines à débordement en JVT, assurant des activités variables et un confort pour les résidents. Les prix des logements augmentent avec l'augmentation de la demande de biens immobiliers, ce qui la rend attrayante pour l'investissement.