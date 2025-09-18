  1. Realting.com
À propos de l'agence

Tranio est un courtier immobilier international
À la demande des clients, nous sélectionnons l'immobilier, ainsi que les meilleurs fournisseurs de services nécessaires pour des investissements rentables et sûrs à l'étranger.

Nous aidons dans les domaines suivants:
Consultations sur la stratégie d'investissement,
audit de l'objet et de la pureté juridique de la transaction,
établissant une structure fiscale,
organisation du financement bancaire,
service après-vente et gestion,
obtenir un permis de séjour en Europe et aux États-Unis,
vente de l'installation.
Nous ne médions pas les transactions, mais nous lions directement nos clients avec nos partenaires étrangers – les meilleures agences et développeurs du pays d'achat.

Nous travaillons sans marges supplémentaires pour les clients: si vous achetez de l'immobilier avec notre aide, le prix pour vous sera le même que si vous avez contacté un partenaire étranger directement. C'est une condition importante fixée dans nos contrats avec tous les partenaires.

Nous respectons la transparence dans les relations d'affaires: tous les participants à la transaction connaissent leur rôle et les fonctions des autres parties, les noms des partenaires et des contreparties sont toujours ouverts aux clients.

Prestations de service

Sélection de biens d'investissement à Dubaï, Turquie, Chypre et Europe
- Soutien total des transactions pour l'achat de biens immobiliers
Conseils personnels en matière d'investissement dans le cadre de restrictions
- Passeports turcs et caribéens
- Obtention d'un permis de séjour en Europe
- Développement propre et installations de réaménagement à Dubaï, Athènes et Berlin avec une rentabilité élevée
- Service après-vente et gestion
- Construire une structure fiscale

Nouveaux bâtiments
Voir tout 1 857 nouveaux bâtiments
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$952,865
Nous offrons des villas avec terrasses, piscines, jardins, places de parking.Emplacement et infrastructure à proximité Marché des fruits de mer - 3,3 kmPlage Nai Harn - 4.2 kmQuai Chalong - 4.9 kmCap Promthep - 6,2 km
Complexe résidentiel Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$131,090
Le projet se compose de 63 appartements dans un bloc. Le projet est à Demirtas, le centre touristique le plus populaire d'Alanya, à 1000 mètres de la mer.Le projet a 9 étages et appartements avec 1-4 chambres.Installations et équipement dans la maison Caractéristiques intérieures du bâtiment…
Complexe résidentiel New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$493,948
Samana Rome est un complexe résidentiel, composé de deux tours avec 80 appartements, assurant l'intimité et l'atmosphère calme. Il y a des appartements avec 1-2 chambres dans le projet - chacun d'eux est équipé d'une piscine privée.L'élément clé du complexe est le design moderne avec de gran…
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Thaïlande
depuis
$323,789
Le complexe se compose de 14 villas d'un étage avec 3 chambres.Caractéristiques:piscine avec terrasseEspace salonjardinstationnementAchèvement 2026.Emplacement et infrastructure à proximité Lamai Beach est situé sur la côte sud-est de l'île, à quelques kilomètres de la plage de Chaweng. C'es…
Complexe résidentiel New Belgrove Residence with swimming pools and parks close to Burj Khalifa and the international airport, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Belgrove Residence with swimming pools and parks close to Burj Khalifa and the international airport, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Belgrove Residence with swimming pools and parks close to Burj Khalifa and the international airport, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Belgrove Residence with swimming pools and parks close to Burj Khalifa and the international airport, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Belgrove Residence with swimming pools and parks close to Burj Khalifa and the international airport, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Afficher tout Complexe résidentiel New Belgrove Residence with swimming pools and parks close to Burj Khalifa and the international airport, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Belgrove Residence with swimming pools and parks close to Burj Khalifa and the international airport, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$907,506
Veuillez trouver ici l'occasion unique de faire partie du merveilleux projet résidentiel - Belgrove Residences. Le bâtiment de 26 étages avec la façade raffinée propose des appartements avec 1-3 chambres. Les normes de qualité européennes et les solutions d'ingénierie garantissent durabilité…
