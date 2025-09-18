À propos de l'agence

Tranio est un courtier immobilier international

À la demande des clients, nous sélectionnons l'immobilier, ainsi que les meilleurs fournisseurs de services nécessaires pour des investissements rentables et sûrs à l'étranger.

Nous aidons dans les domaines suivants:

Consultations sur la stratégie d'investissement,

audit de l'objet et de la pureté juridique de la transaction,

établissant une structure fiscale,

organisation du financement bancaire,

service après-vente et gestion,

obtenir un permis de séjour en Europe et aux États-Unis,

vente de l'installation.

Nous ne médions pas les transactions, mais nous lions directement nos clients avec nos partenaires étrangers – les meilleures agences et développeurs du pays d'achat.

Nous travaillons sans marges supplémentaires pour les clients: si vous achetez de l'immobilier avec notre aide, le prix pour vous sera le même que si vous avez contacté un partenaire étranger directement. C'est une condition importante fixée dans nos contrats avec tous les partenaires.

Nous respectons la transparence dans les relations d'affaires: tous les participants à la transaction connaissent leur rôle et les fonctions des autres parties, les noms des partenaires et des contreparties sont toujours ouverts aux clients.