Complexe résidentiel New low-rise Tomorrow 166 Residence with swimming pools, an exclusive club and free access to yachts, Dubai Islands, Dubai, UAE

Demain 166 est un nouveau projet résidentiel, situé dans l'une des îles de l'archipel innovant des îles de Dubaï, qui incarne le concept de vie future - intelligent, élégant et plein de possibilités. Le complexe comprend seulement 7 étages et est idéalement situé près du parc central de la communauté, de sorte que les fenêtres des résidences offrent une vue dégagée sur la verdure, assurant l'atmosphère d'harmonie avec la nature. Des appartements avec 1-3 chambres, partiellement meublés et prêts à vivre confortablement, sont disponibles. Des matériaux de haute qualité sont utilisés dans la finition: décoration en marbre élégante, beau papier peint et plancher moderne. Les cuisines sont équipées d'appareils intégrés.

Le projet offre à ses résidents un accès au Tomorrow Club exclusif. Les privilèges incluent l'accès gratuit aux yachts et aux bateaux, les billets pour des événements de classe mondiale - de l'opéra aux championnats FIFE, les réductions d'adhésion dans les meilleurs sites et le service de majordome 24h/24. Tous ces événements sont complétés par des événements réguliers, créant une communauté vivante et active.

Sur le territoire du complexe, il y a des piscines pour enfants et adultes, une terrasse ombragée, une salle de sport avec des fenêtres au plafond donnant sur le parc, un coin salon multifonctionnel, ainsi qu'une aire de jeux pour enfants en intérieur magique avec des coussinets tactiles, des centres d'escalade et des zones douces. Chaque élément est pensé ici pour combiner confort familial, santé, temps libre et isolement. Acheter une résidence dans ce projet, vous investissez dans votre bien-être, stabilité et qualité de vie - aujourd'hui et au cours des années à venir.

Équipements:

piscines pour enfants et adultes

Salle de sport

Salle de jeux pour enfants

libre accès aux yachts et bateaux

service de majordome 24h/24 et événements hebdomadaires

salon multifonctionnel

exclusive Tomorrow Club

Achèvement - 2e trimestre de 2027.

Plan de paiement: 60/40

Caractéristiques des appartements

Finition: partiellement meublé - avec des plafonds, une lampe, des sols, du papier peint, du marbre pour la télévision, des appareils de cuisine (comme représenté), à l'exception des meubles portables. Avec une toilette japonaise aussi.

Aéroport international de Dubaï - 12 minutes

Burj Khalifa - 15 minutes

Dubai Creek Harbour - 16 minutes

Burj Al Arab - 25 minutes

Emplacement et infrastructure à proximité