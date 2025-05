Complexe résidentiel Landmark project Seaside with beaches, hotels and golf courses, Dubai Islands area, Dubai, UAE

Seaside est l'un des plus grands projets de Dubaï. Seaside est un complexe résidentiel qui offre la combinaison parfaite de confort moderne et de vie tranquille. Chaque résidence est équipée de fenêtres panoramiques et de balcons spacieux avec vue imprenable sur la mer. Les appartements sont équipés de plomberie moderne et d'appareils ménagers. Les intérieurs des appartements ne sont en aucun cas inférieurs à ceux d'un complexe cinq étoiles. Des appartements avec 1-3 chambres sont disponibles à l'achat. Bord de mer par Prestige On offre une gamme d'équipements haut de gamme pour la vie en bord de mer, y compris le parking et la charge des véhicules électriques, un hall spacieux, piscines, mini golf, la technologie de la maison intelligente et plus.

L'archipel artificiel des îles de Dubaï comprend 5 îles, dont la superficie totale est de 17 km2, et leur littoral s'étend jusqu'à 50 kilomètres. Il y a plus de 80 hôtels et stations balnéaires, plus de 20 km de plages vierges, 9 marinas, 2 terrains de golf, parcs à thème, centres de sports nautiques et clubs de plage.

système de maison intelligent;

Station de recharge pour voitures électriques;

Groupe;

Piscine pour enfants;

aire de jeux pour enfants;

Mini golf;

Aire de barbecue;

Gymnase;

Cinéma extérieur;

Finition clé en main des appartements;

Les appartements sont équipés d'appareils ménagers.

Installations et équipement dans la maisonAvantages

Installations (65/35):

65 % – lors de la réservation et pendant la construction;

35 % – après l'achèvement du projet au 4e trimestre 2026.

Dubai Islands Mall – 1 minute;

Dubai Islands Beach – 6 minutes;

Marina de Dubai Island – 7 minutes;

Dubai Mall - 15 minutes;

Dubai International Aéroport – 18 minutes;

Burj Khalifa – 20 minutes;

Centre-ville de Dubaï – 20 minutes.

Emplacement et infrastructure à proximité