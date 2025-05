Complexe résidentiel Apartments in the new Barari Lagoons residence with pools and green areas next to the American School and Global Village in Majan, Dubai

Bienvenue à Barari Lagoons - l'endroit, où chaque jour devient une fête, et votre rêve d'harmonie avec la nature se réalise. Le projet paysage design est créé pour vous de profiter de la tranquillité de la nature tout en ayant tout nécessaire pour une vie confortable à portée de main.

Barari Lagoons est votre propre oasis, où les équipements modernes répondent à la beauté naturelle, créant l'espace unique pour la vie. Les studios et appartements spacieux avec piscines privées et installations modernes deviendront l'endroit idéal pour la détente et le rajeunissement. Imaginez, vous appréciez votre café matinal au balcon avec vue sur la verdure et passez une chaude soirée près de la piscine, entouré de plantes parfumées.

Ce projet comprend non seulement des résidences de luxe, mais une large gamme d'équipements haut de gamme. Commencez votre journée avec la pratique du yoga en plein air, puis allez à la salle de gym, inspirant à enregistrer des réalisations. Et le soir, rencontrez vos proches lors d'une soirée barbecue, dégustez de délicieux repas et une ambiance chaleureuse. Il y a des centres de fitness, des aires de jeux pour enfants et de merveilleux espaces communautaires, où tout le monde trouvera quelque chose qu'il aime. Des promenades le long des ruelles bien entretenues et des sorties sur les étangs de poisson deviendront la véritable retraite pour vous après une journée chargée.

Vous pouvez sentir le mélange unique de la nature et de la modernité dans Barari Lagoons. Chaque jour a du sens ici, et vos rêves se réalisent.

Équipements

beaucoup de verdure

piscine privée

aire de jeux pour enfants

zones de yoga

salle de gym et de fitness

Terminé - 2028.

Installations et équipement dans la maison

Avec des appareils de cuisine et une armoire intégrée.

Emplacement et infrastructure à proximité

Majan à Dubaï offre de nombreux avantages pour les résidents et les investisseurs. Il est situé dans l'accessibilité de transport pratique, assurant un accès facile aux principales autoroutes et zones importantes de la ville, comme le centre-ville de Dubaï et la marina de Dubaï. Majan est célèbre pour son infrastructure bien développée, y compris les écoles, les centres commerciaux, les installations médicales et les parcs, ce qui en fait l'idéal pour les familles. La situation environnementale de la région est également son point fort - les espaces verts et les parcs favorisent l'atmosphère confortable pour la vie.