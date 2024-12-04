  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Complexe résidentiel Guzel Towers

Complexe résidentiel Guzel Towers

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$154,528
;
12
ID: 23302
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 13/12/2024

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    34

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements dans le nouveau projet Guzel Towers au cœur du Jumeirah Village Triangle ! Entièrement meublé! Vue à couper le souffle ! Au bord de la mer ! Des commodités de première classe ! Emplacement TOP! Nous sélectionnerons des logements avec un taux hypothécaire avantageux ou un plan de paiement aux EAU ! Commodités : piscine, conciergerie, sentiers de jogging et de marche, terrain de basket-ball, salle de sport, vidéosurveillance 24h/24 et 7j/7, aire de jeux, espace barbecue, jardins luxuriants et bien plus encore. Emplacement: Avec l'emplacement idéal de ces tours, des parcs ouverts, des commodités diverses, des écoles et des jardins d'enfants à proximité, une large gamme de restaurants et de commerces, des services de sécurité et de garde d'enfants, JVT est un quartier familial où vous pourrez vivre plus confortablement. 13 minutes -JBR; 17 minutes - Centre commercial des Émirats ; 19 minutes - Palm Jumeirah; 20 minutes - Village global; 23 minutes - Centre commercial de Dubaï. La disponibilité des appartements disponibles sera fournie sur demande ! Nous vous dirons tout sur l’achat d’un bien immobilier aux EAU. Écrivez-nous ou appelez-nous, nous répondrons à toutes vos questions !

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
