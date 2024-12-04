Complexe résidentiel Guzel Towers

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Appartements dans le nouveau projet Guzel Towers au cœur du Jumeirah Village Triangle ! Entièrement meublé! Vue à couper le souffle ! Au bord de la mer ! Des commodités de première classe ! Emplacement TOP! Nous sélectionnerons des logements avec un taux hypothécaire avantageux ou un plan de paiement aux EAU !
Commodités : piscine, conciergerie, sentiers de jogging et de marche, terrain de basket-ball, salle de sport, vidéosurveillance 24h/24 et 7j/7, aire de jeux, espace barbecue, jardins luxuriants et bien plus encore.
Emplacement:
Avec l'emplacement idéal de ces tours, des parcs ouverts, des commodités diverses, des écoles et des jardins d'enfants à proximité, une large gamme de restaurants et de commerces, des services de sécurité et de garde d'enfants, JVT est un quartier familial où vous pourrez vivre plus confortablement.
13 minutes -JBR;
17 minutes - Centre commercial des Émirats ;
19 minutes - Palm Jumeirah;
20 minutes - Village global;
23 minutes - Centre commercial de Dubaï.
La disponibilité des appartements disponibles sera fournie sur demande !
Nous vous dirons tout sur l’achat d’un bien immobilier aux EAU. Écrivez-nous ou appelez-nous, nous répondrons à toutes vos questions !
