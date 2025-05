Complexe résidentiel New complex of beachfront villas Amali Islands with panoramic views and a floating helipad, The World Islands, Dubai, UAE

L'île Amali est un projet unique qui deviendra la perle de l'archipel des îles du monde, situé dans le pittoresque golfe Arabique. Offrant une collection limitée de 24 villas élégantes avec 5-7 chambres, Amali Island impressionne par son style, qui est inspiré par l'architecture sud-américaine. Chaque résidence fournira à ses propriétaires un accès direct à une plage propre.

Quatre types de villas sont disponibles à l'achat: Avatea, Aria, Aurora et Amorino. Chacun d'eux, à l'exception de la maison de maître unique d'Avatea avec 7 chambres, est présenté en deux versions: Grande et Minima, qui vous permet de créer un style individuel pour votre maison. Le choix du style et de la palette de couleurs s'en fera également. Terra est une ligne moderne qui se distingue par des accents graphites et bleus, de délicates nuances pastel, tandis que Ultra est une harmonie de tons beiges et gris avec des inclusions en terre cuite.

Le design paysager, qui sera créé par des spécialistes de Square M Design, complétera harmonieusement les intérieurs développés par HBA et reflétera les plus hauts standards de luxe. Les villas ont trois étages, qui comprennent: un salon spacieux, chambres confortables avec dressing, un garage, un bureau, des espaces de loisirs, y compris un spa et une salle de sport. Des ascenseurs sont également fournis pour la commodité des résidents. Certaines villas offriront des éléments de confort supplémentaires - par exemple, un spa, des terrasses de détente, un salon hookah et des bars de piscine.

Les futurs propriétaires de villas pourront profiter de services haut de gamme, y compris des restaurants, des centres de remise en forme et un spa, ainsi que profiter d'un club house exclusif, qui sera disponible uniquement pour les résidents. Pour des promenades agréables, il y a un parc avec des ruelles pittoresques où vous pourrez vous détendre et profiter de l'atmosphère de l'île. Le territoire dispose d'un héliport et d'accostages privés pour les yachts, ce qui ajoute encore plus de confort.

Plage privée

Belle vue sur la mer, skyline de Dubaï et Palm Jumeirah

Bateau privé

Hélipade

Piscine

Spa

Gymnase

Salon de shish

Installations et équipement dans la maisonAvantages

Installations (60/40):

5% – lors de la réservation

15% – 30 jours après la réservation

5% – 3 mois après la réservation

5% – 6 mois après la réservation

5% – 9 mois après la réservation

5% – 1 an après la réservation

5% – 15 mois après la réservation

5% – 1,5 ans après la réservation

5% – 21 mois après la réservation

5% – 2 ans après la réservation

40% – à la livraison de la propriété (Q1 2027)

Emplacement et infrastructure à proximité

Les résidents et leurs clients peuvent profiter d'hôtels superbement conçus comme le Anantara World Islands Resort, ainsi que de nouvelles destinations uniques comme Vegas Inspired Island, qui seront transformés en une réplique de Las Vegas. Pour ceux qui veulent visiter les attractions continentales, la région de Jumeirah propose des promenades confortables, des plages chics et une variété de restaurants, le tout à seulement 10-15 minutes en bateau. Le continent de Dubaï est à seulement 8 minutes, et l'île d'Amali peut être atteint de n'importe quel port.