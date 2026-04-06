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Magasins à vendre en Madrid, Espagne

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11 propriétés total trouvé
Boutique 589 m² dans Madrid, Espagne
Boutique 589 m²
Madrid, Espagne
Surface 589 m²
Vente de locaux commerciaux dans la banlieue de Madrid. La propriété a un emplacement unique…
$1,77M
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Boutique 290 m² dans Madrid, Espagne
Boutique 290 m²
Madrid, Espagne
Surface 290 m²
En vente de locaux commerciaux avec un locataire fiable dans un quartier résidentiel de Madr…
$1,41M
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Boutique 900 m² dans Madrid, Espagne
Boutique 900 m²
Madrid, Espagne
Surface 900 m²
En vente de locaux commerciaux avec un locataire dans un quartier prestigieux de Madrid.Envi…
$3,67M
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Boutique 126 m² dans Madrid, Espagne
Boutique 126 m²
Madrid, Espagne
Surface 126 m²
En vente de locaux commerciaux avec un locataire dans le prestigieux quartier central de Mad…
$2,77M
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Boutique 975 m² dans Madrid, Espagne
Boutique 975 m²
Madrid, Espagne
Surface 975 m²
Chambre d'angle avec locataire à vendre dans l'une des zones les plus densément peuplées de …
$4,27M
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Boutique 533 m² dans Madrid, Espagne
Boutique 533 m²
Madrid, Espagne
Surface 533 m²
En vente chambre d'angle avec locataire dans le centre historique de Madrid.L'établissement …
$2,89M
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Boutique 137 m² dans Madrid, Espagne
Boutique 137 m²
Madrid, Espagne
Surface 137 m²
En vente chambre d'angle avec locataire dans le centre de Madrid.La propriété a un emplaceme…
$6,44M
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Boutique 502 m² dans Madrid, Espagne
Boutique 502 m²
Madrid, Espagne
Surface 502 m²
A vendre des locaux commerciaux avec un locataire international fiable dans un quartier rési…
$1,04M
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Boutique 104 m² dans Madrid, Espagne
Boutique 104 m²
Madrid, Espagne
Surface 104 m²
En vente de locaux commerciaux avec un locataire dans une zone respectable de Madrid.Environ…
$2,42M
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Boutique 630 m² dans Madrid, Espagne
Boutique 630 m²
Madrid, Espagne
Surface 630 m²
En vente de locaux commerciaux avec un locataire fiable dans un quartier résidentiel de Madr…
$3,87M
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Boutique 1 190 m² dans Madrid, Espagne
Boutique 1 190 m²
Madrid, Espagne
Surface 1 190 m²
En vente de locaux commerciaux avec un locataire dans un quartier prestigieux de Madrid.Envi…
$4,19M
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