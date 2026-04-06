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Restaurants à vendre en Madrid, Espagne

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9 propriétés total trouvé
Restaurant 132 m² dans Madrid, Espagne
Restaurant 132 m²
Madrid, Espagne
Surface 132 m²
En vente commercial avec un locataire au coeur de Madrid. L'établissement a un emplacement s…
$2,94M
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Restaurant 102 m² dans Madrid, Espagne
Restaurant 102 m²
Madrid, Espagne
Surface 102 m²
Appartement avec locataire à vendre dans le centre historique de Madrid. L'établissement a u…
$929,333
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Restaurant 581 m² dans Madrid, Espagne
Restaurant 581 m²
Madrid, Espagne
Surface 581 m²
Vente de locaux commerciaux avec un locataire fiable à Madrid.Environnement:zone résidentiel…
$6,18M
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Restaurant 212 m² dans Madrid, Espagne
Restaurant 212 m²
Madrid, Espagne
Surface 212 m²
En vente chambre d'angle avec locataire dans le centre de Madrid.La propriété a un emplaceme…
$969,738
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Restaurant 295 m² dans Madrid, Espagne
Restaurant 295 m²
Madrid, Espagne
Surface 295 m²
Espace de deux étages à vendre dans une zone respectable de Madrid.Environnement: Nuevos Min…
$4,27M
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Restaurant 339 m² dans Madrid, Espagne
Restaurant 339 m²
Madrid, Espagne
Surface 339 m²
En vente de locaux commerciaux avec un locataire fiable dans le centre de Madrid.L'établisse…
$3,69M
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Restaurant 1 049 m² dans Madrid, Espagne
Restaurant 1 049 m²
Madrid, Espagne
Surface 1 049 m²
En vente de locaux commerciaux avec un locataire dans une zone respectable de Madrid.Environ…
$3,55M
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Restaurant 65 m² dans Madrid, Espagne
Restaurant 65 m²
Madrid, Espagne
Surface 65 m²
En vente de locaux commerciaux avec un locataire dans une zone respectable de Madrid.Environ…
$948,958
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Restaurant 92 m² dans Madrid, Espagne
Restaurant 92 m²
Madrid, Espagne
Surface 92 m²
Vente de locaux commerciaux avec un locataire fiable dans une zone résidentielle et touristi…
$2,04M
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