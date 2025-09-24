Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas avec terrasse à vendre en la Marina Baixa, Espagne

Villa 4 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 4 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Fantastique villa indépendante à vendre à El Albir, Espagne Une maison dans laquelle vous so…
$1,72M
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 128 m²
Modern houses to choose in a  new quiet area of Finestrat. Open views to the sea and mountai…
$465,240
Villa 3 chambres dans La Nucia, Espagne
Villa 3 chambres
La Nucia, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Charmante maison semi-mutoyenne dispose de trois étages située dans un quartier calme e…
$523,422
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 231 m²
Les villas individuelles sont situées dans un environnement naturel privilégié à quelques mè…
$837,991
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 192 m²
Villas à vendre à Finestrat, Costa Blanca Modèles variés de typologies différentes, maisons …
$866,910
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 198 m²
Il est conçu comme un espace entièrement praticable, avec des parcours intérieurs et extérie…
$872,907
Villa 3 chambres dans Polop, Espagne
Villa 3 chambres
Polop, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
$485,491
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 553 m²
Villa de luxe à Sea Hills, Finestrat, Costa Blanca La propriété comprend 4 chambres, 5 salle…
$2,62M
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
House with sea and mountain views in a privilage area of Finestrat. Plot  of 700m22with a sw…
$612,729
Villa 4 chambres dans Altea, Espagne
Villa 4 chambres
Altea, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Résidence spectaculaire dans les collines d’Altea avec vue sur la mer et la montagne. Cette …
$1,11M
Villa 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 161 m²
Villas exclusivas en Alfaz del Pi, Costa Blanca Un complexe résidentiel composé de 12 maison…
$648,820
Villa 4 chambres dans Altea, Espagne
Villa 4 chambres
Altea, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 517 m²
Villa de luxe dans la Sierra de Altea, Costa Blanca Nord Dans la Sierra de Altea, avec une v…
$2,28M
Villa 10 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 10 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 10
Nombre de salles de bains 8
Surface 600 m²
Villa unique à vendre à Alfaz del Pi. La propriété est située dans un espace vert, et rester…
$1,86M
Villa 5 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 5 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 655 m²
Les villas à Finestrat sont situées dans l’urbanisation luxueuse Sierra Cortina Resort. …
$3,08M
Villa 4 chambres dans Polop, Espagne
Villa 4 chambres
Polop, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 200 m²
Villa à vendre à Polop de la Marina, Alicante, Costa Blanca TERRAIN: 800m2 MAISON: 200 m2 co…
$850,553
Villa 4 chambres dans La Nucia, Espagne
Villa 4 chambres
La Nucia, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 346 m²
Une propriété à vendre dans l'urbanisation Bello Horizonte de La Nucia – une villa de trois …
$1,01M
Villa 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 151 m²
Villas à vendre à Alfaz del Pi, Costa Blanca Cette propriété de style Ibiza avec 3 chambres …
$732,784
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 335 m²
Villas de luxe de 3 chambres près de Benidorm. Villas de luxe de 3 chambres sur un ou deux é…
$1,15M
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 315 m²
Nouvelle construction dans des espaces entièrement verts, créant une harmonie spatiale qui s…
$1,22M
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 209 m²
Villas à Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca 30 maisons indépendantes au design avant-ga…
$860,367
Villa 5 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 5 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 350 m²
La villa est située dans la zone « Entre Naranjos y Flores » à Alfaz del Pi. C'est une villa…
$1,74M
Villa 6 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 6 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 280 m²
Rustic house located in a quiet area, surrounded by nature, good access to the road, which g…
$412,101
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 462 m²
Villas exclusives avec vue sur la mer et les montagnes à Finestrat, Alicante. Un nouveau p…
$692,506
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 283 m²
Il construit 12 villas de luxe avec piscine et parking privé sur les parcelles. La taille de…
$1,26M
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 163 m²
Villas à Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca 30 maisons indépendantes au design avant-ga…
$1,05M
Villa 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Villa 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 89 m²
Grandes villas individuelles de style moderne de 2 et 3 chambres près de Benidorm. Villas de…
$447,771
Villa 5 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 5 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 216 m²
5 bedrooms, 4 bathroomsArea: 216 m2.Plot size: 502 m2.Private pool: 36 m2.New Build.There is…
$710,156
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 397 m²
We offer a new High Tech villa in the elite  Sierra Cortina protected area with large window…
$1,19M
Villa 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Villa 3 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Villa à vendre à Polop de la Marina, Alicante, Costa Blanca TERRAIN: 600m2 MAISON: 150m2 con…
$708,795
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 202 m²
Les villas individuelles sont situées dans un environnement naturel privilégié à quelques mè…
$579,610
