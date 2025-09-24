Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. la Marina Baixa
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Villas à vendre en la Marina Baixa, Espagne

Benidorm
37
Altea
138
La Nucia
95
Villajoyosa
9
37 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 134 m2.Plot size: 489 m2.Cellar: 94 m2, terrace: 20 m2.Private …
$753,902
Villa 5 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 5 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 231 m²
4, 5 chambres Villas de luxe avec piscine privée et vue sur la mer à Finestrat Sierra Cortin…
$935,152
Villa 5 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 5 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 459 m²
5 bedrooms, 5 bathroomsArea: 459 m2.Plot size: 740 m2.Built area: 615 m2, useful area: 531 m…
$2,36M
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 134 m2.Plot size: 415 m2.Cellar: 94 m2, terrace: 20 m2.Private …
$732,207
Villa 5 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 5 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 216 m²
5 bedrooms, 4 bathroomsArea: 216 m2.Plot size: 502 m2.Private pool: 36 m2.New Build.There is…
$710,156
Villa 3 chambres dans La Nucia, Espagne
Villa 3 chambres
La Nucia, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 100 m2.Plot size: 400 m2.Terrace: 9 m2, garden: 160 m2, built a…
$356,955
Villa 5 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 5 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 208 m²
5 bedrooms, 4 bathroomsArea: 208 m2.Plot size: 504 m2.Private pool: 36 m2.New Build.There is…
$692,505
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 348 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 348 m2.Plot size: 709 m2.Cellar: 141 m2.Private pool: 32 m2.New…
$970,852
Villa 4 chambres dans Benidorm, Espagne
Villa 4 chambres
Benidorm, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Elegant Sea-View Villas Offering Opulent Amenities in Finestrat Alicante Costa Blanca Nes…
$911,694
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 228 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 228 m2.Plot size: 502 m2.Private pool: 28 m2.New Build.There is…
$676,051
Villa 5 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 5 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 217 m²
5 bedrooms, 4 bathroomsArea: 217 m2.Plot size: 560 m2.Private pool: 36 m2.New Build.There is…
$712,490
Villa 5 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 5 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 365 m²
Nombre d'étages 4
Villas spacieuses dans une enclave exclusive de Finestrat à Costa Blanca Ces villas sont sit…
$3,16M
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 323 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 323 m2.Plot size: 502 m2.Cellar: 95 m2.Private pool: 28 m2.New …
$797,292
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 323 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 323 m2.Plot size: 510 m2.Cellar: 95 m2.Private pool: 28 m2.New …
$797,292
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 431 m²
4 bedrooms, 3 bathroomsArea: 431 m2.Plot size: 861 m2.Cellar: 125 m2.Private pool: 40 m2.New…
$1,36M
Villa 5 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 5 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 208 m²
5 bedrooms, 4 bathroomsArea: 208 m2.Plot size: 592 m2.Private pool: 36 m2.New Build.There is…
$700,532
Villa 5 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 5 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 507 m²
5 bedrooms, 5 bathroomsArea: 507 m2.Plot size: 855 m2.Built area: 655 m2, useful area: 646 m…
$2,44M
Villa 5 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 5 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 348 m²
Villas de 3-5 chambres avec vue panoramique sur la mer à Finestrat Finestrat est un quartier…
$787,009
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 228 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 228 m2.Plot size: 503 m2.Private pool: 28 m2.New Build.There is…
$677,969
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 145 m2.Plot size: 484 m2.Terrace: 28 m2.Private pool: 24 m2.New…
$714,851
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 418 m²
4 bedrooms, 3 bathroomsArea: 418 m2.Plot size: 705 m2.Cellar: 136 m2.Private pool: 40 m2.New…
$1,08M
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 145 m2.Plot size: 439 m2.Terrace: 28 m2.Private pool: 24 m2.New…
$698,579
Villa 5 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 5 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 535 m²
5 bedrooms, 5 bathroomsArea: 535 m2.Plot size: 744 m2.Built area: 638 m2, useful area: 535 m…
$2,44M
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 196 m²
Sol 2/2
Villas modernes avec piscines privées et jardins à Finestrat Découvrez ces villas contempora…
$697,264
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 228 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 228 m2.Plot size: 532 m2.Private pool: 28 m2.New Build.There is…
$677,969
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 157 m²
3, 4 Chambres Maisons contemporaines avec Grande vue sur la mer à Finestrat Alicante Nichés …
$651,288
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 323 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 323 m2.Plot size: 502 m2.Cellar: 95 m2.Private pool: 28 m2.New …
$797,292
Villa 3 chambres dans Altea, Espagne
Villa 3 chambres
Altea, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 286 m²
Sol 3/3
Villa avec vue sur l'océan à proximité de la plage et des terrains de golf à Altea Située da…
$2,06M
Villa 5 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 5 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 204 m²
5 bedrooms, 4 bathroomsArea: 204 m2.Plot size: 513 m2.Private pool: 36 m2.New Build.There is…
$686,430
Villa 5 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 5 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 475 m²
5 bedrooms, 5 bathroomsArea: 475 m2.Plot size: 724 m2.Built area: 652 m2, useful area: 515 m…
$2,44M
