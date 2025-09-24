Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas près du club de golf à vendre en la Marina Baixa, Espagne

Benidorm
37
Altea
138
La Nucia
95
Villajoyosa
9
21 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans La Nucia, Espagne
Villa 3 chambres
La Nucia, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Villa à vendre à Polop Hills, Costa Blanca avec vue sur la mer Le complexe résidentiel est c…
$372,935
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans La Nucia, Espagne
Villa 3 chambres
La Nucia, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 100 m2.Plot size: 400 m2.Terrace: 9 m2, garden: 160 m2, built a…
$356,955
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Altea, Espagne
Villa 4 chambres
Altea, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 500 m²
Villa dans la Sierra de Altea, Costa Blanca Une magnifique maison avec 4 chambres et 5 salle…
$1,96M
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 234 m²
Villa moderne à Finestrat Hills, Costa Blanca Cette villa a été livrée en juillet 2019 et es…
$676,081
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 399 m²
Belles villas à vendre à Finestrat, Costa Blanca Un complexe composé de 11 maisons uniques e…
$1,04M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans La Nucia, Espagne
Villa 3 chambres
La Nucia, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 231 m²
Villa individuelles avec vue sur la mer à Polop Hills, Costa Blanca Nord avec vue sur la mer…
$599,749
Laisser une demande
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 260 m²
Villas de luxe à Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca Son emplacement vous permet de prof…
$1,53M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 206 m²
Villas à vendre à Finestrat, Costa Blanca Maison de 3 chambres et 3 salles de bains avec pis…
$757,865
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 141 m²
Villas à vendre à Finestrat, Costa Blanca Villas avec parcelles indépendantes, situées dans …
$539,774
Laisser une demande
Atlas PropertyAtlas Property
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 271 m²
Villas à vendre à Balcón de Finestrat, Costa Blanca, Espagne. Un complexe exclusif de 9 vill…
$708,795
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 285 m²
Villas indépendantes à Finestrat, Costa Blanca Chaque maison dispose de 3 chambres et 3 sall…
$718,609
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 4 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 350 m²
Villa de plain-pied à La Nucia, Costa Blanca La maison a une surface construite de 350 m2 ré…
$779,674
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 162 m²
Villas à Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca La disposition de chaque maison sur sa parc…
$736,056
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 331 m²
Villa spectaculaire et Finestrat, Costa Blanca, Alicante Es un complexe de lujo de 11 villas…
$871,272
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 176 m²
Maisons mitoyennes à Balcón de Finestrat, Costa Blanca Les maisons de ville ont 3 chambres e…
$405,649
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 162 m²
Villas à Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca La disposition de chaque maison sur sa parc…
$648,820
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 163 m²
Villas indépendantes à Finestrat, Costa Blanca Chaque maison dispose de 3 chambres et 3 sall…
$598,659
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 5 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 370 m²
Villas de 4 chambres à Finestrat, Benidorm, Costa Blanca  avec piscine privée et vue sur la …
$1,36M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 336 m²
Belles villas à vendre à Finestrat, Costa Blanca Un complexe composé de 11 maisons uniques e…
$975,956
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Altea, Espagne
Villa 4 chambres
Altea, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 501 m²
$1,78M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Polop, Espagne
Villa 3 chambres
Polop, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsPlot size: 400 m2.Terrace: 15 m2, built area: 100 m2.Private pool: 18…
$412,205
Laisser une demande

