Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. la Marina Baixa
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Jardin

Villas avec jardin à vendre en la Marina Baixa, Espagne

Benidorm
37
Altea
138
La Nucia
95
Villajoyosa
9
115 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 285 m²
VILLAS NEUVES A FINESTRAT Nouvelle construction résidentielle de 22 villas située à Finest…
$773,332
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans La Nucia, Espagne
Villa 4 chambres
La Nucia, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 283 m²
Villas neuves exclusives avec piscine privée à La Nucía, près de Benidorm Complexe résident…
$1,52M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 4 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Fantastique villa indépendante à vendre à El Albir, Espagne Une maison dans laquelle vous so…
$1,72M
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Villa 7 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 7 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 7
Nombre de salles de bains 10
Surface 880 m²
Si vous cherchez une maison familiale spacieuse, cette offre est faite pour vous. La maison,…
$1,73M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
Villa 4 chambres dans Altea, Espagne
Villa 4 chambres
Altea, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Résidence spectaculaire dans les collines d’Altea avec vue sur la mer et la montagne. Cette …
$1,11M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 132 m²
Villas modernes de plain-pied avec piscine privée à Finestrat – La tranquillité rencontre la…
$715,831
Laisser une demande
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 233 m²
Villas modernes à vendre au cœur de la Costa Blanca, Alicante Découvrez un superbe nouveau …
$822,882
Laisser une demande
Villa 10 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 10 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 10
Nombre de salles de bains 8
Surface 600 m²
Villa unique à vendre à Alfaz del Pi. La propriété est située dans un espace vert, et rester…
$1,86M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
Villa 4 chambres dans La Nucia, Espagne
Villa 4 chambres
La Nucia, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 346 m²
Une propriété à vendre dans l'urbanisation Bello Horizonte de La Nucia – une villa de trois …
$1,01M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
Atlas PropertyAtlas Property
Villa 5 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 5 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 350 m²
La villa est située dans la zone « Entre Naranjos y Flores » à Alfaz del Pi. C'est une villa…
$1,74M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
Villa 6 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 6 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 280 m²
Rustic house located in a quiet area, surrounded by nature, good access to the road, which g…
$412,101
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 283 m²
Il construit 12 villas de luxe avec piscine et parking privé sur les parcelles. La taille de…
$1,26M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 227 m²
VILLAS NEUVES A ALFAZ DEL PI Nouvelle urbanisation privée de 12 villas avec leur propre pis…
$955,223
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 230 m²
VILLAS NEUFS À FINESTRAT Nouvelle construction résidentielle de 9 villas à Finestrat, dans…
$1,01M
Laisser une demande
Villa 8 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 8 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 8
Nombre de salles de bains 5
Surface 998 m²
VILLA DE LUXE NEUVE A FINESTRAT AVEC VUE SUR LA MER Nouvelle construction d'une villa de lu…
$4,67M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Benidorm, Espagne
Villa 4 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 500 m²
Wonderful rustic finca situated in the lower area of Rincon de Loix, with a surface area of …
$1,63M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Polop, Espagne
Villa 3 chambres
Polop, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 222 m²
Nombre d'étages 1
Situé au pied d'une montagne, Polop offre un style de vie paisible entouré de la nature, tou…
$443,524
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Polop, Espagne
Villa 4 chambres
Polop, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 163 m²
Villas neuves à Polop, Alicante Une vie moderne entourée par la nature Découvrez ce lotisse…
$737,821
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 5 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 348 m²
Villas neuves à Finestrat - Luxe, nature et vues sur la mer Résidence exclusive à Sierra Co…
$781,581
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 109 m²
NOUVELLES CONSTRUCTIONS DE VILLAS JUMELÉES À FINESTRAT Nouvelle construction résidentielle …
$640,266
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Benidorm, Espagne
Villa 4 chambres
Benidorm, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Elegant Sea-View Villas Offering Opulent Amenities in Finestrat Alicante Costa Blanca Nes…
$911,694
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 6 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 313 m²
La propriété est située dans un quartier calme d’Alfaz del Pi, mais à seulement quelques min…
$697,162
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 155 m²
Luxueuses villas neuves à Sierra Cortina, Finestrat Découvrez l'élégant nouveau développeme…
$1,01M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 4 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 204 m²
Modern House in a quiet area of Albir. Plot with a swimming pool,  bbq, open terrace and rel…
$683,220
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 146 m²
VILLAS DE NOUVELLE CONSTRUCTION À BALCON DE FINESTRAT Nouvelle construction de villas mode…
$798,123
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
jardin, terrasse, stationnement, piscine privée
$690,014
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VYM Canarias
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 141 m²
Villas modernes à vendre au cœur de la Costa Blanca, Alicante Découvrez un superbe nouveau …
$676,906
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 151 m²
SEAVIEW 5 est situé sur la Sierra Cortina, une oasis de nature qui a conservé ses qualités n…
$971,837
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
Villa 3 chambres dans Polop, Espagne
Villa 3 chambres
Polop, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 106 m²
LA MÉDITERRANÉE À L'ÉTAT PUR, À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DE VOTRE MAISON A mi-chemin e…
$594,642
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 4 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 360 m²
Cette villa unique offre une merveilleuse interaction entre le confort moderne et une touche…
$756,519
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu

Caractéristiques des propriétés en la Marina Baixa, Espagne

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Vue du lac
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller