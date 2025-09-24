Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. la Marina Baixa
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Piscine

Villas Piscine à vendre en la Marina Baixa, Espagne

Benidorm
37
Altea
138
La Nucia
95
Villajoyosa
9
5 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Polop, Espagne
Villa 3 chambres
Polop, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 222 m²
Nombre d'étages 1
Situé au pied d'une montagne, Polop offre un style de vie paisible entouré de la nature, tou…
$443,524
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Benidorm, Espagne
Villa 4 chambres
Benidorm, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Elegant Sea-View Villas Offering Opulent Amenities in Finestrat Alicante Costa Blanca Nes…
$911,694
Laisser une demande
Villa dans Finestrat, Espagne
Villa
Finestrat, Espagne
Villas à Finestratà la mer - 3.5 km de l'aéroport d'Alicante - 57 km2-4 chambres à coucher à…
$1,34M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ISIA
Langues
English, Русский, Deutsch, Українська
Tut TravelTut Travel
Villa dans Polop, Espagne
Villa
Polop, Espagne
Surface 131 m²
Entouré de pins et gardé par le Mont Ponoig, le Polop Hills Residential vous offre la combin…
$793,889
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Inmobiliaria Casamayor
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Villa dans Finestrat, Espagne
Villa
Finestrat, Espagne
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
$637,566
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en la Marina Baixa, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Vue du lac
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller