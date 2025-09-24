Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. la Marina Baixa
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Villas à vendre en la Marina Baixa, Espagne

Benidorm
37
Altea
138
La Nucia
95
Villajoyosa
9
8 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 5 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 231 m²
4, 5 chambres Villas de luxe avec piscine privée et vue sur la mer à Finestrat Sierra Cortin…
$935,152
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Benidorm, Espagne
Villa 4 chambres
Benidorm, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Elegant Sea-View Villas Offering Opulent Amenities in Finestrat Alicante Costa Blanca Nes…
$911,694
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 202 m²
climatisation, stationnement, piscine privée, vue sur la montagne
$762,821
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VYM Canarias
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
AdriastarAdriastar
Villa 5 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 5 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 348 m²
Villas de 3-5 chambres avec vue panoramique sur la mer à Finestrat Finestrat est un quartier…
$787,009
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 196 m²
Sol 2/2
Villas modernes avec piscines privées et jardins à Finestrat Découvrez ces villas contempora…
$697,264
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans La Nucia, Espagne
Villa 3 chambres
La Nucia, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 263 m²
climatisation, jardin, terrasse, terrasse sur le toit, garage, piscine privée, piscine commu…
$560,930
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VYM Canarias
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
ResideReside
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 240 m²
climatisation, jardin, terrasse, stationnement, piscine privée, vue sur la montagne
$1,28M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VYM Canarias
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 252 m²
climatisation, jardin, stationnement, piscine privée, vue sur la montagne
$868,037
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VYM Canarias
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית

Caractéristiques des propriétés en la Marina Baixa, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Vue du lac
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller