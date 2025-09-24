Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. la Marina Baixa
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Garage

Villas avec garage à vendre en la Marina Baixa, Espagne

Benidorm
37
Altea
138
La Nucia
95
Villajoyosa
9
116 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 192 m²
Villas à vendre à Finestrat, Costa Blanca Modèles variés de typologies différentes, maisons …
$866,910
Villa 7 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 7 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 7
Nombre de salles de bains 10
Surface 880 m²
Si vous cherchez une maison familiale spacieuse, cette offre est faite pour vous. La maison,…
$1,73M
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 553 m²
Villa de luxe à Sea Hills, Finestrat, Costa Blanca La propriété comprend 4 chambres, 5 salle…
$2,62M
Tut TravelTut Travel
Villa 4 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 4 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 308 m²
4 bedrooms, 2 bathroomsArea: 308 m2.Plot size: 400 m2.Garden: 160 m2, terrace: 83 m2, solari…
$754,119
Villa 4 chambres dans Altea, Espagne
Villa 4 chambres
Altea, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 517 m²
Villa de luxe dans la Sierra de Altea, Costa Blanca Nord Dans la Sierra de Altea, avec une v…
$2,28M
Villa 5 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 5 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 655 m²
Les villas à Finestrat sont situées dans l’urbanisation luxueuse Sierra Cortina Resort. …
$3,08M
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 299 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 299 m2.Plot size: 400 m2.Garden: 160 m2, terrace: 83 m2, solari…
$726,674
Villa 4 chambres dans Polop, Espagne
Villa 4 chambres
Polop, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 200 m²
Villa à vendre à Polop de la Marina, Alicante, Costa Blanca TERRAIN: 800m2 MAISON: 200 m2 co…
$850,553
Villa 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 151 m²
Villas à vendre à Alfaz del Pi, Costa Blanca Cette propriété de style Ibiza avec 3 chambres …
$732,784
Atlas PropertyAtlas Property
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 209 m²
Villas à Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca 30 maisons indépendantes au design avant-ga…
$860,367
Villa 5 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 5 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 459 m²
5 bedrooms, 5 bathroomsArea: 459 m2.Plot size: 740 m2.Built area: 615 m2, useful area: 531 m…
$2,36M
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 283 m²
Il construit 12 villas de luxe avec piscine et parking privé sur les parcelles. La taille de…
$1,26M
Villa 4 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 4 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 220 m²
Villa située dans la zone centrale d’Albir, à proximité de tous les services et à seulement …
$1,51M
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 163 m²
Villas à Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca 30 maisons indépendantes au design avant-ga…
$1,05M
Villa 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Villa 3 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Villa à vendre à Polop de la Marina, Alicante, Costa Blanca TERRAIN: 600m2 MAISON: 150m2 con…
$708,795
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 107 m²
Villas à vendre à Finestrat, Costa Blanca Modèles variés de typologies différentes, maisons …
$463,443
Villa 4 chambres dans La Nucia, Espagne
Villa 4 chambres
La Nucia, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 600 m²
Superbe villa spacieuse située dans un joli quartier de La Nucia. Cette propriété, constr…
$1,17M
Villa 4 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 4 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 434 m²
Villa de luxe à Alfaz del Pi, Costa Blanca Une maison unique située dans un environnement ca…
$1,63M
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 436 m²
Villa premium à Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca Maison individuelle dans le quartier…
$1,91M
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 330 m²
Villa de luxe est située à Golf Bahia, un quartier résidentiel calme entre la campagne et le…
$1,05M
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 157 m²
La nouvelle résidence sur la Costa Blanca dans un quartier calme, bien desservi et proche de…
$645,951
Villa 4 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 4 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Villa spacieuse près du centre d’Albir, située dans un quartier calme à proximité de tous le…
$808,894
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Villa de luxe à vendre à Finestrat, Costa Blanca, Espagne. 4 chambres, 3 salles de bains com…
$817,731
Villa 3 chambres dans Polop, Espagne
Villa 3 chambres
Polop, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 222 m²
Nombre d'étages 1
Situé au pied d'une montagne, Polop offre un style de vie paisible entouré de la nature, tou…
$443,524
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Villas à vendre à Finestrat, Costa Blanca Un lieu magiquement situé entre les montagnes et l…
$648,820
Villa 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 194 m²
Une grande villa de plain-pied au centre d'Albir. Si vous recherchez une villa avec tout …
$756,968
Villa 4 chambres dans Benidorm, Espagne
Villa 4 chambres
Benidorm, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Elegant Sea-View Villas Offering Opulent Amenities in Finestrat Alicante Costa Blanca Nes…
$911,694
Villa 4 chambres dans Altea, Espagne
Villa 4 chambres
Altea, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 500 m²
Villa dans la Sierra de Altea, Costa Blanca Une magnifique maison avec 4 chambres et 5 salle…
$1,96M
Villa 4 chambres dans Polop, Espagne
Villa 4 chambres
Polop, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 170 m²
Belles villas à vendre à Polop, Costa Blanca, Alicante Quelques magnifiques maisons sur des …
$594,297
Villa 3 chambres dans Polop, Espagne
Villa 3 chambres
Polop, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Belles villas à vendre à Polop, Costa Blanca, Alicante Quelques magnifiques maisons sur des …
$621,558
