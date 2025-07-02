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Maison de ville Hygge Marina, Phase 2

Jantar, Pologne
depuis
$137,606
T.V.A.
depuis
$2,857/m²
;
4
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Catalogue interactif
ID: 38143
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 22/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Pologne
  • État
    Voïvodie de Poméranie
  • Région
    Nowy Dwór Gdański County
  • Ville
    gmina Stegna
  • Village
    Jantar
  • Adresse
    Wypoczynkowa, 10

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Bloc de cadre
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

Catalogue interactif

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 3 chambres
Surface, m² 48.0 – 64.6
Prix ​​par m², USD 3,342 – 4,679
Prix ​​de l'appartement, USD 160,429 – 285,003
Appartements 4 chambres
Surface, m² 69.9 – 75.0
Prix ​​par m², USD 3,342 – 4,546
Prix ​​de l'appartement, USD 250,671 – 317,731

Localisation sur la carte

Jantar, Pologne
Alimentation et boissons

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