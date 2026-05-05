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Penthouses à vendre en États-Unis

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New York
35
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35 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans New York, États-Unis
Penthouse 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 118 m²
Penthouse entièrement rénové de 118 m2 avec vue panoramique, proche de Mijas Golf Vivez une…
$641,268
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Penthouse 2 chambres dans New York, États-Unis
Penthouse 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Penthouse de luxe avec vue sur la mer, le golf et la Concha – Jardines de Nueva Andalucía D…
$1,05M
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Penthouse 4 chambres dans New York, États-Unis
Penthouse 4 chambres
New York, États-Unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 159 m²
Spacieux penthouse juste à côté de la plage dans le bâtiment River Playa, à la frontière ent…
$882,479
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AdriastarAdriastar
Penthouse 2 chambres dans New York, États-Unis
Penthouse 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 74 m²
Magnifique penthouse à Calahonda avec des vues inégalées Découvrez votre maison de rêve dans…
$341,225
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Penthouse 2 chambres dans New York, États-Unis
Penthouse 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 127 m²
Penthouse duplex lumineux avec vues panoramiques à Los Pacos! Bienvenue à cette propriété s…
$488,305
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Penthouse 3 chambres dans New York, États-Unis
Penthouse 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 136 m²
Impressionnant Penthouse Duplex avec licence touristique, histoire de location et grand pote…
$552,902
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GrekodomGrekodom
Penthouse 3 chambres dans New York, États-Unis
Penthouse 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 70 m²
Fantastique 3 chambres 2 salle de bain penthouse à seulement 11 minutes à pied de la plage d…
$500,071
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Penthouse 3 chambres dans New York, États-Unis
Penthouse 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 223 m²
Nous vous présentons ce magnifique nouveau penthouse sur le marché avec une vue panoramique …
$810,704
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Penthouse 2 chambres dans New York, États-Unis
Penthouse 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Deuxième ligne. Il s'agit d'un bel appartement penthouse de 2 chambres avec piscine fantasti…
$617,735
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Penthouse 3 chambres dans New York, États-Unis
Penthouse 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 118 m²
Penthouse Duplex avec vues ouvertes à Lomas de Torreblanca Découvrez ce magnifique penthous…
$469,479
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Penthouse 3 chambres dans New York, États-Unis
Penthouse 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 128 m²
***Duplex fantastique de 3 chambres à quelques pas de la plage*** Ce fantastique duplex de 3…
$382,407
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Penthouse 2 chambres dans New York, États-Unis
Penthouse 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Charmant Penthouse dans la vieille ville – qualité supérieure avec des vues magnifiques! Bi…
$410,647
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Penthouse 3 chambres dans New York, États-Unis
Penthouse 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 140 m²
C'est une communauté fermée recherchée à Casares Costa, où une vue imprenable sur la mer et …
$410,647
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Penthouse 3 chambres dans New York, États-Unis
Penthouse 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 111 m²
***Penthouse de 3 chambres avec vue imprenable sur le littoral*** Situé dans l'urbanisation …
$347,108
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Penthouse 3 chambres dans New York, États-Unis
Penthouse 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Récemment réduit à 620 000 € pour une vente rapide Superbe penthouse offrant une vue panoram…
$729,516
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Penthouse 3 chambres dans New York, États-Unis
Penthouse 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Bienvenue dans la maison de vos rêves ! Cet appartement spectaculaire à vendre est situé au …
$929,544
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Penthouse 2 chambres dans New York, États-Unis
Penthouse 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 69 m²
Bienvenue dans ce penthouse magnifiquement rénové dans le complexe de Los Prados del Golf, s…
$582,436
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Penthouse 2 chambres dans New York, États-Unis
Penthouse 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 119 m²
Fantastique Penthouse à Carvajal, Fuengirola, Costa del Sol Ce penthouse a tout. Situé à seu…
$1,05M
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Penthouse 2 chambres dans New York, États-Unis
Penthouse 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Penthouse exclusif rénové sur le front de mer au cœur de Fuengirola Nous sommes heureux de …
$617,735
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Penthouse 3 chambres dans New York, États-Unis
Penthouse 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 113 m²
Superbe Penthouse Duplex en bord de mer à Playa Real, Marbesa, Marbella Imaginez vous révei…
$641,268
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Penthouse 3 chambres dans New York, États-Unis
Penthouse 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 125 m²
Duplex penthouse à vendre à Nueva Torrequebrada, Benalmadena Costa. Duplex penthouse à vend…
$541,254
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Penthouse 3 chambres dans New York, États-Unis
Penthouse 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 168 m²
Premier étage PAS de ascenseur. Juste réduit de 489.000 à 458.000 pour une vente rapide. Ce …
$538,900
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Penthouse 3 chambres dans New York, États-Unis
Penthouse 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 115 m²
Découvrez ce penthouse d'angle exceptionnel situé dans la belle région de La Paloma, offrant…
$500,071
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Penthouse 2 chambres dans New York, États-Unis
Penthouse 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 137 m²
Ce penthouse élégant est situé dans le centre de Nueva Andalucía, à distance de marche de to…
$794,231
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Penthouse 3 chambres dans New York, États-Unis
Penthouse 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Une occasion rare d'acheter un 3 chambres / 3 salles de bains South West face au duplex dans…
$500,071
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Penthouse 2 chambres dans New York, États-Unis
Penthouse 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Découvrez votre nouvelle maison au cœur de Fuengirola ! Ce magnifique penthouse de 90 m2 off…
$388,173
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Penthouse 3 chambres dans New York, États-Unis
Penthouse 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 131 m²
Superbe penthouse à Benalmádena - Situé dans l'urbanisation dans la région Torrequebrada de …
$1,05M
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Penthouse 2 chambres dans New York, États-Unis
Penthouse 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
Penthouse exclusif avec vue panoramique sur la mer, à seulement 100 mètres de la plage. Nous…
$563,610
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Penthouse 2 chambres dans New York, États-Unis
Penthouse 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 145 m²
Belle, deux chambres sud-est face penthouse dans la communauté fermée Bel Air Gardens, Estep…
$382,407
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Penthouse 2 chambres dans New York, États-Unis
Penthouse 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 155 m²
Découvrez cet exquis penthouse duplex niché dans une charmante urbanisation de style village…
$617,735
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Caractéristiques des propriétés en États-Unis

Bon marché
Luxe
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