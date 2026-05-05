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Loyer mensuel de des bureaux en États-Unis

;
Floride
20
Miami
20
20 propriétés total trouvé
Bureau 75 m² dans Miami, États-Unis
Bureau 75 m²
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
$1,000
par mois
T.V.A.
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Bureau 94 m² dans Miami, États-Unis
Bureau 94 m²
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Surface 94 m²
$1,765
par mois
T.V.A.
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Bureau 57 m² dans Miami, États-Unis
Bureau 57 m²
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 57 m²
Espace commercial entièrement neuf, 57 m2 2 chambres 2 toilettes 2 entrées Cuisine Internet …
$1,000
par mois
T.V.A.
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Bureau 57 m² dans Miami, États-Unis
Bureau 57 m²
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
$1,177
par mois
T.V.A.
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Bureau 50 m² dans Miami, États-Unis
Bureau 50 m²
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Surface 50 m²
deux espaces commerciaux, l'un est de 50 m2 et l'autre de 41 m2. Ils sont à côté les uns des…
$12
par mois
T.V.A.
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Bureau dans Miami, États-Unis
Bureau
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Pour plus d'informations, veuillez contacter
$1
par mois
T.V.A.
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Bureau dans Miami, États-Unis
Bureau
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
$471
par mois
T.V.A.
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Bureau 89 m² dans Miami, États-Unis
Bureau 89 m²
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Surface 89 m²
2 toilettes2 Air conditionné4 caméras4 places de stationnement Il y a 2 fenêtres qui peuvent…
$1,059
par mois
T.V.A.
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Bureau 190 m² dans Miami, États-Unis
Bureau 190 m²
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Un espace commercial entièrement rénové et moderne de 190 m2 est disponible à la location, s…
$1,706
par mois
T.V.A.
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Bureau 28 m² dans Miami, États-Unis
Bureau 28 m²
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Surface 28 m²
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter
$471
par mois
T.V.A.
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Bureau 45 m² dans Miami, États-Unis
Bureau 45 m²
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
$1,412
par mois
T.V.A.
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Bureau 153 m² dans Miami, États-Unis
Bureau 153 m²
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 2
Surface 153 m²
Un espace d'affaires haut de gamme situé dans le complexe Master 88 de Stari Aerodrom, situé…
$2,942
par mois
T.V.A.
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Bureau 500 m² dans Miami, États-Unis
Bureau 500 m²
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Surface 500 m²
Un espace d'affaires exceptionnel de 500 m2 situé sur Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, juste…
$8,825
par mois
T.V.A.
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Bureau 95 m² dans Miami, États-Unis
Bureau 95 m²
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Surface 95 m²
Un appartement rénové de 95 m2 est disponible à la location, situé dans un excellent quartie…
$941
par mois
T.V.A.
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Bureau 70 m² dans Miami, États-Unis
Bureau 70 m²
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Surface 70 m²
Découvrez un espace de bureau lumineux et fonctionnel de 70m2 idéal pour une variété de beso…
$1,412
par mois
T.V.A.
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Bureau 98 m² dans Miami, États-Unis
Bureau 98 m²
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Surface 98 m²
À louer – espace de bureau entièrement meublé d'une superficie de 98m2, situé dans la région…
$2,353
par mois
T.V.A.
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Bureau 120 m² dans Miami, États-Unis
Bureau 120 m²
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
$1,941
par mois
T.V.A.
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Bureau 153 m² dans Miami, États-Unis
Bureau 153 m²
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Surface 153 m²
Situé dans la zone d'affaires exclusive de Master 88 à Stari Aerodrom, cette propriété comme…
$2,942
par mois
T.V.A.
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Bureau 130 m² dans Miami, États-Unis
Bureau 130 m²
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
$1,765
par mois
T.V.A.
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Bureau 36 m² dans Miami, États-Unis
Bureau 36 m²
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Surface 36 m²
36m2Endroit: Nouvelle ville - KIPSCeiling hauteur est 4.40m - une galerie peut être faitePri…
$824
par mois
T.V.A.
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