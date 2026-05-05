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Floride
407
Miami
407
408 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 45 m²
Un appartement de 45m2 entièrement meublé est disponible à la location à City Kej. L'apparte…
$469
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 40 m²
Un appartement d'une chambre entièrement équipé de 40m2 est disponible à la location à Centr…
$586
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 50 m²
Un appartement de 50m2 est disponible à la location au troisième étage du bâtiment Milmedika…
$586
par mois
T.V.A.
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Bureau 75 m² dans Miami, États-Unis
Bureau 75 m²
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
$1,000
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement magnifiquement meublé d'une chambre est situé dans le quartier calme et bien…
$647
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Appartement confortable et bien conçu d'une chambre situé dans le quartier populaire de Star…
$588
par mois
T.V.A.
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Appartement 3 chambres dans Miami, États-Unis
Appartement 3 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 141 m²
Appartement meublé de trois pièces à louer à Donja Gorica. La structure de l'appartement est…
$588
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Location : 1er et 2 dépôts
$588
par mois
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Miami, États-Unis
Appartement 2 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Appartement rénové sur la rue Jovana Tomaševića, 2 chambres
$1,530
par mois
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Miami, États-Unis
Appartement 2 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Surface 70 m²
Deux chambres 70m2, Preko Morače 2ème étage 2 terrasses 70 m2 Adresse rénovée: Svetozara Mar…
$1,000
par mois
T.V.A.
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Appartement 3 chambres dans Miami, États-Unis
Appartement 3 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 110 m²
Appartement moderne meublé duplex trois pièces, surface totale 110m2, Momišići, se compose d…
$1,530
par mois
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Miami, États-Unis
Appartement 2 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Un confortable appartement de deux chambres est disponible à la location au cœur de la ville…
$588
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Excellent appartement d'une chambre dans un bâtiment de Stari Aerodrom, bâtiment Zetagradnja
$565
par mois
T.V.A.
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Bureau 94 m² dans Miami, États-Unis
Bureau 94 m²
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Surface 94 m²
$1,765
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 46 m²
Un appartement de 46m2 entièrement meublé à louer, situé dans un nouveau bâtiment dans le qu…
$706
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
$529
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
$647
par mois
T.V.A.
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Villa 4 chambres dans Miami, États-Unis
Villa 4 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Une maison familiale spacieuse et fonctionnelle est disponible à la location au tout début d…
$1,765
par mois
T.V.A.
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Appartement 3 chambres dans Miami, États-Unis
Appartement 3 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Appartement de luxe meublé 3 chambres à louer - 180 m2 - Vranići (Fin de la rue Dalmatinska)…
$1,765
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 46 m²
$765
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
premier et dépozit
$647
par mois
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Miami, États-Unis
Appartement 2 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 115 m²
$941
par mois
T.V.A.
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villa de 5 chambres dans Miami, États-Unis
villa de 5 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
5 chambres Grande salle de bains Petites toilettes Salon, cuisine et coin repas Garage couve…
$1,059
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Un appartement d'une chambre est disponible à la location dans le complexe moderne Green Lev…
$825
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
$647
par mois
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Miami, États-Unis
Appartement 2 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 74 m²
Appartement deux chambres à louer – Block 9 L'appartement a une superficie de 74 m2 et est s…
$1,000
par mois
T.V.A.
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Propriété commerciale 80 m² dans Miami, États-Unis
Propriété commerciale 80 m²
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Un espace commercial de 80m2 est disponible à la location dans un emplacement privilégié à S…
$824
par mois
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Miami, États-Unis
Appartement 2 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
$706
par mois
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Miami, États-Unis
Appartement 2 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 62 m²
Appartement spacieux et lumineux de 62 m2 à louer, situé au 4ème étage dans le bloc 9. L'app…
$835
par mois
T.V.A.
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Bureau 57 m² dans Miami, États-Unis
Bureau 57 m²
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 57 m²
Espace commercial entièrement neuf, 57 m2 2 chambres 2 toilettes 2 entrées Cuisine Internet …
$1,000
par mois
T.V.A.
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