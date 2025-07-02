  1. Realting.com
Maison de ville Lusowo

Lusowo, Pologne
depuis
$243,930
T.V.A.
;
2
ID: 32747
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Pologne
  • État
    Voïvodie de Grande-Pologne
  • Région
    Poznań County
  • Ville
    gmina Tarnowo Podgorne
  • Village
    Lusowo

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Bloc de cadre
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    1

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

En plus

  • Dépistage en ligne

Localisation sur la carte

Lusowo, Pologne
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
Période
Paiement mensuel
Complexes similaires
Club-house Novost - START PRODAZh - Varshava Vlohy
Varsovie, Pologne
depuis
$165,451
Club-house Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Varsovie, Pologne
depuis
$168,592
Villa QHOUSE
Varsovie, Pologne
depuis
$400,054
Village de chalets Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Slomin, Pologne
depuis
$235,303
Chalet Segmenty s garazhom i ogorodom
Grodzisk Mazowiecki, Pologne
depuis
$207,764
Maison de ville Lusowo
Lusowo, Pologne
depuis
$243,930
T.V.A.
Autres complexes
Varsovie, Pologne
depuis
$134,459
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 15
Wola est un quartier moderne et autonome de Varsovie, plein de vie et d'attractions. L'investissement proposé se distingue par sa conception architecturale originale en forme de bloc en cascade. La partie supérieure du bâtiment, la tour caractéristique, qui est un symbole de modernité, de d…
Agence
LOCO REAL ESTATE
Laisser une demande
Grodzisk Mazowiecki, Pologne
depuis
$207,764
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
L'investissement est situé à Grodzisk Mazowiecki. Se compose de deux maisons jumelées. Toutes les maisons ont une superficie utilisable de 109 m2, ont leur propre garage et terrain
Agence
LOCO REAL ESTATE
Laisser une demande
Varsovie, Pologne
depuis
$168,592
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 9
Nous vous invitons à acheter un appartement dans un investissement moderne situé dans la rue Wołoska/Marynarska, en face de Westfield Mokotów. Le quartier allie la modernité fonctionnelle de Służewiec à la proximité des parcs et des attractions urbaines du vieux Mokotów. Avantages de l'inves…
Agence
LOCO REAL ESTATE
Laisser une demande
