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Nouveaux bâtiments à vendre en gmina Stegna

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Maison de ville Hygge Marina, Phase 2
Maison de ville Hygge Marina, Phase 2
Maison de ville Hygge Marina, Phase 2
Maison de ville Hygge Marina, Phase 2
Maison de ville Hygge Marina, Phase 2
Jantar, Pologne
depuis
$137,606
T.V.A.
L'année de construction 2026
Surface 48–75 m²
32 objets immobiliers 32
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
48.0 – 64.6
159,386 – 283,149
Apartment 4 chambres
69.9 – 75.0
249,040 – 315,663
Développeur
BudinvestNord
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Maison de ville Hygge Marina, Phase 1A
Maison de ville Hygge Marina, Phase 1A
Maison de ville Hygge Marina, Phase 1A
Maison de ville Hygge Marina, Phase 1A
Maison de ville Hygge Marina, Phase 1A
Jantar, Pologne
depuis
$137,125
T.V.A.
L'année de construction 2026
Surface 48–58 m²
17 objets immobiliers 17
Hygge Marina est un complexe résidentiel de chambre de 43 maisons toute l'année dans le village de Yantar sur la Vistula Spit en Pologne. Les maisons de 48 à 75 m2 sont situées à seulement 1,5 km de la mer Baltique, chacune avec son propre jardin et terrasse. Le projet combine une architectu…
Développeur
BudinvestNord
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Maison de ville Hygge Marina, Phase 1B
Maison de ville Hygge Marina, Phase 1B
Maison de ville Hygge Marina, Phase 1B
Maison de ville Hygge Marina, Phase 1B
Maison de ville Hygge Marina, Phase 1B
Jantar, Pologne
depuis
$137,606
T.V.A.
L'année de construction 2026
Surface 48–70 m²
21 objet immobilier 21
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
48.0 – 64.6
159,386 – 214,506
Apartment 4 chambres
69.9
232,105
Développeur
BudinvestNord
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