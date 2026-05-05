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Immobilier commercial en États-Unis

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New York
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5 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 85 m² dans New York, États-Unis
Propriété commerciale 85 m²
New York, États-Unis
Surface 85 m²
Beau bureau à moins d'une minute à pied de la mairie de Fuengirola. Bonne position, la derni…
$292,983
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Hôtel 735 m² dans Miami, États-Unis
Hôtel 735 m²
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 20
Chambres 20
Nombre de salles de bains 18
Surface 735 m²
À Vendre: Hôtel 3 étoiles nouvellement construit – Bar (Žukotrlica), Monténégro Cet hôtel 3 …
$1,65M
T.V.A.
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Bureau 328 m² dans New York, États-Unis
Bureau 328 m²
New York, États-Unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 328 m²
Louer ou vendre de grandes locales distribuées en 328 mètres tous sur un seul étage. Zone im…
$469,479
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Bureau 12 m² dans Miami, États-Unis
Bureau 12 m²
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Surface 12 m²
Un espace de bureau de 12 m2 est disponible à la location sur la rue Hercegovačka, situé dan…
$471
T.V.A.
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Maison des revenus 324 m² dans New York, États-Unis
Maison des revenus 324 m²
New York, États-Unis
Surface 324 m²
Une occasion unique pour les investisseurs et les développeurs immobiliers! Nous présentons…
$576,553
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