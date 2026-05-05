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Maisons multifamiliales et duplex à vendre en États-Unis

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New York
6
7 propriétés total trouvé
Duplex 2 chambres dans New York, États-Unis
Duplex 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 86 m²
Magnifique appartement duplex de 2 chambres à partir de 2019 avec vue sur la mer et la monta…
$469,479
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Duplex 2 chambres dans New York, États-Unis
Duplex 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 115 m²
À VENDRE: STUNNING DUPLEX APPARTEMENT AVEC VUE PANORAMIQUE EN CALAHONDA SUPÉRIEUR – MIJAS S…
$351,815
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Duplex 2 chambres dans New York, États-Unis
Duplex 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 104 m²
Très lumineux, maison de ville entièrement rénovée, avec une vue imprenable sur le jardin. I…
$441,239
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CoexCoex
Duplex 3 chambres dans New York, États-Unis
Duplex 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 164 m²
STUNNING duplex dans le magnifique complexe moderne nouvellement construit, situé à Elements…
$692,981
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Duplex 3 chambres dans New York, États-Unis
Duplex 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 144 m²
Duplex exclusif avec vues panoramiques à Señorío de Aloha, Nueva Andalousie Découvrez ce sp…
$729,516
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Duplex 3 chambres dans New York, États-Unis
Duplex 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 135 m²
Appartement Duplex avec 3 chambres et 3 salles de bains et une grande terrasse. 136 m2. Très…
$500,071
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Duplex 3 chambres dans Miami, États-Unis
Duplex 3 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
$270,627
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en États-Unis

Bon marché
Luxe
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