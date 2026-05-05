Maisons de ville à vendre en États-Unis

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58 propriétés total trouvé
Maison de ville 4 chambres dans New York, États-Unis
Maison de ville 4 chambres
New York, États-Unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 279 m²
Complexe fermé exclusif de seulement 16 villas jumelées, jumelées et détachées de style cont…
$970,726
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Maison de ville 3 chambres dans New York, États-Unis
Maison de ville 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 179 m²
Spacieux 3 chambres Maison jumelée à Riviera del Sol avec Mer magnifique, Golf & Lac Vues D…
$611,852
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Maison de ville 3 chambres dans New York, États-Unis
Maison de ville 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 246 m²
Développement exclusif de 87 maisons unifamiliales prêtes à emménager, situé dans la partie …
$476,538
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AdriastarAdriastar
Maison de ville 3 chambres dans New York, États-Unis
Maison de ville 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 192 m²
Plongez dans un monde d'exclusivité dans la charmante ville de Mijas, sur la côte ensoleillé…
$605,969
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Maison de ville 3 chambres dans New York, États-Unis
Maison de ville 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Nouveau projet sur les pentes de La Concha à Istán, Marbella. Situé dans une zone de beauté …
$735,399
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Maison de ville 3 chambres dans New York, États-Unis
Maison de ville 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 140 m²
Située dans un quartier résidentiel calme de Bel-Air, dans le magnifique New Golden Mile, ce…
$747,165
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Melrose VillasMelrose Villas
Maison de ville 3 chambres dans New York, États-Unis
Maison de ville 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 208 m²
Golf en première ligne Maison de ville de 3 lits avec garage sous-sol situé dans une petite …
$605,969
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Maison de ville 4 chambres dans New York, États-Unis
Maison de ville 4 chambres
New York, États-Unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 177 m²
Votre nouvelle maison à Torreblanca del Sol, Fuengirola Imaginez vivre à seulement 5 minute…
$528,311
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Maison de ville 3 chambres dans New York, États-Unis
Maison de ville 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 217 m²
Complexe exclusif de 16 villas jumelées récemment construites à Mijas. Ces maisons modernes …
$717,749
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Maison de ville 3 chambres dans New York, États-Unis
Maison de ville 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 225 m²
Nouveau projet à La Cala Resort composé de maisons en première ligne de golf avec vue panora…
$747,165
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Maison de ville 4 chambres dans New York, États-Unis
Maison de ville 4 chambres
New York, États-Unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 279 m²
Complexe fermé exclusif de seulement 16 villas jumelées, jumelées et détachées de style cont…
$994,259
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Maison de ville 3 chambres dans New York, États-Unis
Maison de ville 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 246 m²
Développement exclusif de 87 maisons unifamiliales prêtes à emménager, situé dans la partie …
$476,538
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Maison de ville 3 chambres dans New York, États-Unis
Maison de ville 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 142 m²
Niché dans une oasis surplombant Fuengirola. Cette collection intime de seulement 11 proprié…
$758,932
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Maison de ville 3 chambres dans New York, États-Unis
Maison de ville 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 197 m²
Nouveau projet sur les pentes de La Concha à Istán, Marbella. Situé dans une zone de beauté …
$729,516
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Maison de ville 3 chambres dans New York, États-Unis
Maison de ville 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 158 m²
***Elegant Boutique Community Living*** Ibergolf est une enclave résidentielle exclusive et …
$523,604
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Maison de ville 3 chambres dans New York, États-Unis
Maison de ville 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 230 m²
Développement exclusif de 87 maisons unifamiliales prêtes à emménager, situé dans la partie …
$476,538
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Maison de ville 4 chambres dans New York, États-Unis
Maison de ville 4 chambres
New York, États-Unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 229 m²
Plongez dans un monde d'exclusivité dans la charmante ville de Mijas, sur la côte ensoleillé…
$688,333
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Maison de ville 3 chambres dans New York, États-Unis
Maison de ville 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Surface 238 m²
Développement exclusif de 11 maisons jumelées et jumelées à FuengirolaBienvenue dans votre n…
$751,872
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Maison de ville 3 chambres dans New York, États-Unis
Maison de ville 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
LOCATION ET LOCATION!!! Maison à REFORM dans la vieille ville de Marbella, sur une rue plein…
$594,202
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Maison de ville 3 chambres dans New York, États-Unis
Maison de ville 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 139 m²
Belle villa de 3 chambres semi-détachée avec vue sur la mer à Riviera del Sol Située dans un…
$547,137
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Maison de ville 4 chambres dans New York, États-Unis
Maison de ville 4 chambres
New York, États-Unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 170 m²
Maison de ville, Aloha, Costa del Sol. 4 chambres, 3.5 salles de bains, Construit 170 m2, Te…
$1,00M
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Maison de ville 3 chambres dans New York, États-Unis
Maison de ville 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 124 m²
Nouveau lancement à Mijas ! Maisons de ville de construction neuve à Mijas, MalagaMagnifique…
$483,598
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Maison de ville 3 chambres dans New York, États-Unis
Maison de ville 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 217 m²
Complexe exclusif de 16 villas jumelées récemment construites à Mijas. Ces maisons modernes …
$702,453
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Maison de ville 3 chambres dans New York, États-Unis
Maison de ville 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 229 m²
Développement exclusif de 11 maisons jumelées et jumelées à FuengirolaBienvenue dans votre n…
$751,872
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Maison de ville 3 chambres dans New York, États-Unis
Maison de ville 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 246 m²
Développement exclusif de 87 maisons unifamiliales prêtes à emménager, situé dans la partie …
$476,538
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Maison de ville 3 chambres dans New York, États-Unis
Maison de ville 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 141 m²
Niché dans une oasis surplombant Fuengirola. Cette collection intime de seulement 11 proprié…
$704,806
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Maison de ville 3 chambres dans New York, États-Unis
Maison de ville 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 248 m²
Un projet unique dans la zone exclusive de Cancellada, sur le nouveau Golden Mile d'Estepona…
$1,03M
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Maison de ville 3 chambres dans New York, États-Unis
Maison de ville 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 268 m²
Ce projet exclusif se compose de 13 luxueuses maisons de ville à La Cala de Mijas, sur la Co…
$1,15M
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Maison de ville 4 chambres dans New York, États-Unis
Maison de ville 4 chambres
New York, États-Unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 107 m²
Grande opportunité au cœur de Los Boliches! Nous sommes heureux de présenter cette propriété…
$529,487
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Maison de ville 3 chambres dans New York, États-Unis
Maison de ville 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 124 m²
Nouveau lancement à Mijas ! Maisons de ville de construction neuve à Mijas, MalagaMagnifique…
$484,775
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Caractéristiques des propriétés en États-Unis

avec Garage
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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